Deko-Gefahr: Diese Kürbisse können in der Wohnung gefährlich werden

So langsam wird es Zeit, die eigenen vier Wände herbstlich zu schmücken. Eine der beliebtesten Dekorationsideen? Kürbisse! Sie bringen nicht nur herbstliche Farben ins Spiel, sondern schaffen auch eine gemütliche Atmosphäre. Doch bei der Wahl der Kürbisse sollte man vorsichtig sein.

Ob als leckere Suppe, saftiger Kuchen oder stylische Dekoration, Kürbisse sind wahre Alleskönner und begeistern in allen Bereichen! Besonders im Herbst erstrahlen sie in ihrer vollen Pracht und verwandeln jedes Zuhause in eine gemütliche Wohlfühloase. Doch aufgepasst: Manche Kürbisse bergen auch gewisse Risiken! Einige Sorten können gefährlich für Gesundheit und Wohlbefinden werden, wenn man sie nicht richtig einsetzt.

Zierkürbisse: Schön, aber giftig!

© Getty Images

Bei Kürbissen gibt es eine wesentliche Unterscheidung: Es gibt Speise- und Zierkürbisse. Letztere werden besonders gerne für Dekozwecke eingesetzt, denn sie sind nicht nur ungenießbar, sondern auch giftig! Der Grund dafür ist der Bitterstoff Cucurbitacin, der in vielen Zierkürbissen enthalten ist. Dieser kann zu schweren Magen- und Darmbeschwerden führen und das allein beim Verzehr einer kleinen Menge.

Vorsicht bei Haustieren

Besonders kritisch wird das bei Haustieren, die man von Zierkürbissen lieber fernhalten sollte. Die giftigen Cucurbitacine können bei Hunden, Katzen und anderen Tieren schwere Vergiftungen auslösen. Symptome wie Erbrechen, Durchfall, übermäßiges Speicheln oder Kreislaufbeschwerden sind typische Anzeichen einer Vergiftung. Wer also seinen Haustieren etwas Gutes tun möchte, sollte auf den Kürbis in der Wohnung verzichten, oder sicherstellen, dass er für die Vierbeiner unerreichbar ist.

Herbstdeko: Die beliebtesten Zierkürbisse

© Getty Images

In Österreich sind vor allem diese Zierkürbisse sehr beliebt:

Autumn Wing: Mit seinen schimmernden Farben und der geflügelten Form zieht dieser Kürbis alle Blicke auf sich.

Mit seinen schimmernden Farben und der geflügelten Form zieht dieser Kürbis alle Blicke auf sich. Kronenkürbis: Der Kürbis mit den kronenartigen Auswüchsen ist besonders auffällig und ein echtes Statement in jeder Herbst-Deko.

Der Kürbis mit den kronenartigen Auswüchsen ist besonders auffällig und ein echtes Statement in jeder Herbst-Deko. Mini Ball: Wie der Name schon sagt, klein und rund, aber mit einer fesselnden Farbgebung.

Wie der Name schon sagt, klein und rund, aber mit einer fesselnden Farbgebung. Flat Striped: Ein flach gedrückter Kürbis mit Streifenmuster, der sich durch seine Unregelmäßigkeit von anderen abhebt.

Ein flach gedrückter Kürbis mit Streifenmuster, der sich durch seine Unregelmäßigkeit von anderen abhebt. Pear Bicolor: Die Form eines Birnenkürbisses gepaart mit einer zwei Farben Kombination ist perfekt für den Herbst.

Die Form eines Birnenkürbisses gepaart mit einer zwei Farben Kombination ist perfekt für den Herbst. Schwanenhals: Ein schmaler, elegant gewundener Kürbis, der durch seine Form an einen Schwanenhals erinnert.

Vorsicht beim Kürbiskauf: Worauf Sie achten sollten

Wenn Sie sich für Zierkürbisse als Dekoration entscheiden, gibt es ein paar Dinge, die Sie beachten sollten, damit Ihr Kürbis wirklich lange schön bleibt und keine unangenehmen Überraschungen bereithält:

Wählen Sie einen noch nicht zu reifen Kürbis: Ein frischer Kürbis bleibt länger stabil und hält sich mehrere Wochen ohne Probleme. Prüfen Sie zudem die Festigkeit. Der Kürbis sollte fest und stabil sein, ein weicher Kürbis hält nicht nur weniger lange, sondern ist auch anfällig für Schimmelbildung. Achten Sie auch auf das Aussehen und lassen Sie Kürbisse mit Rissen oder sichtbaren Schäden lieber stehen.

Mit den richtigen Kürbissen verleihen Sie Ihrem Zuhause den perfekten Herbstcharme!