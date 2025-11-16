Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Das sollten Sie in der Woche vom 17. November bis 23. November laut Mondkalender tun
KW 47

Das sollten Sie in der Woche vom 17. November bis 23. November laut Mondkalender tun

16.11.25, 07:00
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 17.11. - 23.11.

Montag – 17. November 2025

  • Mond nimmt ab
  • Waage

Bis einschließlich Mittwoch folgen gute Tage für Zahnarzttermine. Weiß und Grün unterstützen den Tag. Fette Speisen zumindest am Abend weglassen.

Dienstag – 18. November 2025

  • Mond nimmt ab
  • Skorpion

Immer mehr Menschen, sogar junge Menschen, lernen die Wirkung von Kräutern zu schätzen. Tipp: Das Abfüllen sollte im abnehmenden Mond passieren.

Mittwoch – 19. November 2025

  • Mond nimmt ab
  • Skorpion

Heute und morgen gerne viel Schafgarbentee trinken. Beckenbodengymnastik sollte man an Skorpion nicht auslassen. Leichte Kost tut heute gut.

Donnerstag – 20. November 2025

  • Neumond
  • Skorpion

Gut, dass es mit Neumond immer wieder eine Chance gibt, Neuanfänge zu wagen. Neujahr nähert sich, und Vorsätze sollten gefestigte Routinen werden.

Freitag – 21. November 2025

  • Mond nimmt zu
  • Schütze

Das gesprochene Wort wirkt heute sehr weittragend. Ein Obst- oder Gemüsetag tut dem Körper heute gut. Meditation hilft bei Diskussionen.

Samstag – 22. November 2025

  • Mond nimmt zu
  • Schütze

Der rückläufige Merkur dauert noch eine Woche. Warten Sie, wenn möglich, noch bis zum 30. November, um große und wichtige Entscheidungen zu treffen.

Sonntag – 23. November 2025

  • Mond nimmt zu
  • Steinbock

Aufbauende Gesichtsmasken ziehen heute gut ein. Wirbelsäulengymnastik ist an Steinbock ebenfalls sinnvoll.

