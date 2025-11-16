Das sollten Sie in der Woche vom 17. November bis 23. November laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 17.11. - 23.11.

Montag – 17. November 2025

Mond nimmt ab

Waage

Bis einschließlich Mittwoch folgen gute Tage für Zahnarzttermine. Weiß und Grün unterstützen den Tag. Fette Speisen zumindest am Abend weglassen.

Dienstag – 18. November 2025

Mond nimmt ab

Skorpion

Immer mehr Menschen, sogar junge Menschen, lernen die Wirkung von Kräutern zu schätzen. Tipp: Das Abfüllen sollte im abnehmenden Mond passieren.

Mittwoch – 19. November 2025

Mond nimmt ab

Skorpion

Heute und morgen gerne viel Schafgarbentee trinken. Beckenbodengymnastik sollte man an Skorpion nicht auslassen. Leichte Kost tut heute gut.

Donnerstag – 20. November 2025

Neumond

Skorpion

Gut, dass es mit Neumond immer wieder eine Chance gibt, Neuanfänge zu wagen. Neujahr nähert sich, und Vorsätze sollten gefestigte Routinen werden.

Freitag – 21. November 2025

Mond nimmt zu

Schütze

Das gesprochene Wort wirkt heute sehr weittragend. Ein Obst- oder Gemüsetag tut dem Körper heute gut. Meditation hilft bei Diskussionen.

Samstag – 22. November 2025

Mond nimmt zu

Schütze

Der rückläufige Merkur dauert noch eine Woche. Warten Sie, wenn möglich, noch bis zum 30. November, um große und wichtige Entscheidungen zu treffen.

Sonntag – 23. November 2025

Mond nimmt zu

Steinbock

Aufbauende Gesichtsmasken ziehen heute gut ein. Wirbelsäulengymnastik ist an Steinbock ebenfalls sinnvoll.