Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.11.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Etwas mehr Respektabstand! Zurückhaltung kommt bestimmt besser an.

Beruf: Klären Sie wirtschaftliche Fragen, nehmen Sie vernünftige Angebote an!

Fitness: Mars bringt einen Energieschub. Anderen gegenüber aber rücksichtsvoll!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Auch wenn Sie andere Erwartungen haben: Seien Sie kompromissbereit!

Beruf: Klären Sie Differenzen diplomatisch, Konflikte könnten sich zuspitzen.

Fitness: Stress und Verspannungen? Da tun Ihnen Massagen sicher besonders gut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Nicht zu vorlaut! Seriöses Auftreten weiß man heute mehr zu schätzen.

Beruf: Widmen Sie sich Ihren Finanzen! Klären Sie budgetäre Fragen geduldig!

Fitness: Geruhsamer, nicht zu eilig! Guter Tag für die Körper- und Hautpflege.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Pochen Sie nicht auf Ihre Grenzen, seien Sie ein bisschen offener!

Beruf: Respektvoll verhandeln! Fairness ist dabei ein vorrangiger Aspekt.

Fitness: Ruhe bewahren und flexibel bleiben! Miteinander statt gegeneinander!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Halten Sie sich lieber zurück! Grenzüberschreitungen mag man nicht.

Beruf: Hören Sie auf wirtschaftliche Argumente! Keine unnötigen Ausgaben!

Fitness: Alles ziemlich mühsam heute. Cool bleiben und nicht hetzen lassen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Freuen Sie sich auf schöne Flirts, machen Sie mehr aus Ihren Chancen!

Beruf: Neue Herausforderungen sind im Anzug. Gehen Sie sehr überlegt vor!

Fitness: Stimmen Sie sich mit anderen ab, auch um Unterstützung zu bekommen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Wo liegen Ihre Prioritäten? Haben Sie alle Konsequenzen genau bedacht?

Beruf: Kompetenzfragen geduldig klären, schlagen Sie faire Kompromisse vor!

Fitness: Schon wieder Lust auf zu viel Genuss? Ohne Disziplin geht es nicht.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Einfach cool bleiben! Die Liebe klopft ohnehin schon unüberhörbar an.

Beruf: Auch wenn Sie anderer Meinung sind, sollten Sie diplomatisch bleiben.

Fitness: Aufregungen könnten sehr belastend werden, daher sehr zurückhaltend!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Respekt ist das Gebot des Tages. Wer nicht drängt, ist attraktiver.

Beruf: Genaues Nachrechnen ist wichtig, um sich eine solide Basis zu sichern.

Fitness: Es kommt auf Geduld und Stehvermögen an. Kräfte also klug einteilen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Ein bisschen lockerer und charmanter und schon kommen Sie besser an!

Beruf: Diplomatisch und kooperativ bringen Sie Ihre Kompetenz leichter ein.

Fitness: Beharrlichkeit ist zu anstrengend. Flexibilität macht alles leichter.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Verstärkte Selbstkontrolle! Muten Sie Ihrem Partner nicht zu viel zu!

Beruf: Halten Sie sich an Empfehlungen und Anweisungen, statt zu rebellieren!

Fitness: Nachdenkpausen einlegen, heute will jeder Schritt genau bedacht sein!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Brauchen Sie mehr Zeit für sich selbst? Klären Sie das freundlich!

Beruf: Nehmen Sie Kompromisslösungen an, statt Ihre Zustimmung zu verweigern!

Fitness: Nehmen Sie sich Zeit, um loszulassen und Ihre Gedanken neu zu ordnen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.