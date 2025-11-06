Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 06.11.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Man kann sich ein vernünftiges Miteinander auch geduldig erarbeiten.

Man kann sich ein vernünftiges Miteinander auch geduldig erarbeiten. Beruf: Nicht zu voreilig! Ökonomische Disziplin ist der wichtigste Ratgeber.

Nicht zu voreilig! Ökonomische Disziplin ist der wichtigste Ratgeber. Fitness: Halten Sie mal inne und nehmen Sie sich mehr Zeit zum Genießen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie offener und zugänglicher, freuen Sie sich über Zuwendung!

Seien Sie offener und zugänglicher, freuen Sie sich über Zuwendung! Beruf: Finanzielle Fragen noch heute klären! Es kann bald schwieriger werden.

Finanzielle Fragen noch heute klären! Es kann bald schwieriger werden. Fitness: Produktives Miteinander tut Ihrem Selbstwert und der Lebensfreude gut.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Geben Sie sich heute betont vernünftig und daher auch nachgiebiger!

Geben Sie sich heute betont vernünftig und daher auch nachgiebiger! Beruf: In Streitfragen einlenken! Es ist wichtig, auf Nummer sicher zu gehen.

In Streitfragen einlenken! Es ist wichtig, auf Nummer sicher zu gehen. Fitness: Gehen Sie heute viel ruhiger, langsamer und geduldiger an alles heran!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Wenn Sie sich respektvoll geben, wird die Stimmung deutlich besser.

Wenn Sie sich respektvoll geben, wird die Stimmung deutlich besser. Beruf: Finanziell sieht es gut aus. Sie können sich also ruhig mehr zutrauen.

Finanziell sieht es gut aus. Sie können sich also ruhig mehr zutrauen. Fitness: Nehmen Sie sich auch Zeit, um sich zu pflegen und sich zu entspannen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Legen Sie ein Nachdenkpause ein, prüfen Sie Ihre Gefühle ernsthafter!

Legen Sie ein Nachdenkpause ein, prüfen Sie Ihre Gefühle ernsthafter! Beruf: Diskussionen um finanzielle Fragen? Zeigen Sie sich lieber einsichtig!

Diskussionen um finanzielle Fragen? Zeigen Sie sich lieber einsichtig! Fitness: Gehen Sie mit Ihren Kräften ökonomischer um, drosseln Sie Ihr Tempo!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Wer auch für neue Ansätze offen ist, genießt bestimmt mehr Vertrauen.

Wer auch für neue Ansätze offen ist, genießt bestimmt mehr Vertrauen. Beruf: Wirtschaftlich zu denken ist wichtig. Seien Sie trotzdem flexibler!

Wirtschaftlich zu denken ist wichtig. Seien Sie trotzdem flexibler! Fitness: Sie sind motiviert, sture Beharrlichkeit ist aber der falsche Weg.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Sich selbst vernünftige Grenzen zu setzen, erspart Stress mit anderen.

Sich selbst vernünftige Grenzen zu setzen, erspart Stress mit anderen. Beruf: Finanzielle Bereinigungen stehen jetzt an. Rechnen Sie genauer nach!

Finanzielle Bereinigungen stehen jetzt an. Rechnen Sie genauer nach! Fitness: Lieber etwas langsamer! Nehmen Sie sich Zeit für Wohlfühlmaßnahmen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Kleine Übung in Geduld. Es ist keine gute Idee, Grenzen zu missachten.

Kleine Übung in Geduld. Es ist keine gute Idee, Grenzen zu missachten. Beruf: Widerstand zu leisten, ist nicht produktiv. Konstruktiv kooperieren!

Widerstand zu leisten, ist nicht produktiv. Konstruktiv kooperieren! Fitness: Cool bleiben, auch wenn es Ihnen schwerfällt! Disziplin lohnt sich.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Es wird schwerer, Vertrauen zu gewinnen. Stürmisch klappt das nicht.

Es wird schwerer, Vertrauen zu gewinnen. Stürmisch klappt das nicht. Beruf: Wirtschaftliche Fragen haben Priorität! Sorgfältige Klärung steht an.

Wirtschaftliche Fragen haben Priorität! Sorgfältige Klärung steht an. Fitness: Nehmen Sie sich für alles mehr Zeit, auch für die Anliegen anderer!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Es ist der richtige Tag, um emotionale Spannungen vernünftig zu lösen!

Es ist der richtige Tag, um emotionale Spannungen vernünftig zu lösen! Beruf: Wirken Sie konstruktiv mit und bringen Sie sich behutsam ordnend ein!

Wirken Sie konstruktiv mit und bringen Sie sich behutsam ordnend ein! Fitness: Ihre Stimmung hellt sich schon auf. Sinnliche Genüsse tun sicher gut.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gehen Sie mit Gefühlen des Partners achtsam um! Mehr Respektabstand!

Gehen Sie mit Gefühlen des Partners achtsam um! Mehr Respektabstand! Beruf: Überdenken Sie finanzielle Aspekte genau, es könnte bald eng werden!

Überdenken Sie finanzielle Aspekte genau, es könnte bald eng werden! Fitness: Überschätzen Sie Ihre Energien nicht, mäßigen Sie Aufwand und Tempo!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Sehnen Sie sich nach Sicherheit? Die lässt sich mit Geduld gewinnen.

Sehnen Sie sich nach Sicherheit? Die lässt sich mit Geduld gewinnen. Beruf: Eine ablehnende Haltung bringt nichts. Arrangieren Sie sich lieber!

Eine ablehnende Haltung bringt nichts. Arrangieren Sie sich lieber! Fitness: Ganz cool! Lassen Sie sich nicht stressen, Hilfe ist schon in Sicht.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.