Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 08.10.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Klarheit zu gewinnen ist jetzt das wichtigste Gebot. Ruhe bewahren! Beruf: Wirtschaftlich denken! Ökonomische Disziplin ist der beste Ratgeber.

Wirtschaftlich denken! Ökonomische Disziplin ist der beste Ratgeber. Fitness: Halten Sie mal inne und nehmen Sie sich genügend Zeit zum Nachdenken!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Ganz cool und gelassen, bieten sie dem Partner keine Angriffsfläche! Beruf: Zu große Herausforderungen? Die lassen sich nur kooperativ bewältigen.

Zu große Herausforderungen? Die lassen sich nur kooperativ bewältigen. Fitness: Bloß nicht stressen lassen! Ruhe bewahren und gelassen reagieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Zeigen Sie sich heute betont vernünftig! Geduldiger und respektvoll! Beruf: Nehmen Sie die Sorgen anderer ernst! Man braucht mehr Sicherheit.

Nehmen Sie die Sorgen anderer ernst! Man braucht mehr Sicherheit. Fitness: Gehen Sie heute viel ruhiger, langsamer und überlegter an alles heran!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Wenn Sie Grenzen respektieren, beruhigt sich die Stimmung wieder. Beruf: Keine voreiligen Entscheidungen! Kalkulieren Sie erst mal sorgfältig!

Keine voreiligen Entscheidungen! Kalkulieren Sie erst mal sorgfältig! Fitness: Seien Sie etwas flexibler, um nicht zu sehr unter Druck zu geraten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Ganz cool! Lassen Sie sich nicht zu emotionellen Aktionen hinreißen! Beruf: Lenken Sie in wirtschaftlichen Fragen ein, setzen Sie den Sparstift an!

Lenken Sie in wirtschaftlichen Fragen ein, setzen Sie den Sparstift an! Fitness: Gehen Sie auch mit Ihren Kräften ökonomisch um! Stress reduzieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Wer auch für Widerspruch offen ist, genießt sicher großes Vertrauen. Beruf: Bestehen Sie nicht auf Prinzipien, respektieren Sie andere Meinungen!

Bestehen Sie nicht auf Prinzipien, respektieren Sie andere Meinungen! Fitness: Sie sind motiviert und gut in Form. Weniger ist heute trotzdem mehr.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Viel entspannter und gelassener! Es geht um vernünftige Kompromisse. Beruf: Finanzielle Bereinigungen könnten anstehen. Daher genau nachrechnen!

Finanzielle Bereinigungen könnten anstehen. Daher genau nachrechnen! Fitness: Holen Sie sich mehr Unterstützung, um Anstrengungen zu reduzieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Selbstkritischer! Respektieren Sie die Grenzen, die man Ihnen setzt. Beruf: Machen Sie nicht zu viel Druck. Damit verschärfen Sie Widerstände.

Machen Sie nicht zu viel Druck. Damit verschärfen Sie Widerstände. Fitness: Cool bleiben, auch wenn es Ihnen schwerfällt! Disziplin und Ruhe!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Wer vernünftige Grenzen akzeptieren kann, kommt bestimmt besser an. Beruf: Hören Sie am besten auf andere, um Streit und Ärgernisse zu vermeiden!

Hören Sie am besten auf andere, um Streit und Ärgernisse zu vermeiden! Fitness: Entspannen! Nehmen Sie sich mehr Zeit für sich, aber auch für andere!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Genießen Sie es, dass man bei Ihnen heute sicheren Rückhalt findet! Beruf: Sie haben eine wichtige Vermittlerrolle. Greifen Sie also ordnend ein!

Sie haben eine wichtige Vermittlerrolle. Greifen Sie also ordnend ein! Fitness: Legen Sie eine Pause ein, lassen Sie sich vom Stress nicht überrollen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Nicht zu aufdringlich! Heute wäre es klüger, mehr Abstand zu halten. Beruf: Gehen Sie mit Widerständen geduldiger und kompromissbereiter um!

Gehen Sie mit Widerständen geduldiger und kompromissbereiter um! Fitness: Halten Sie inne, denken Sie nach, vermeiden Sie impulsive Aktionen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Verunsichernde Unruhe? Gelassener, mehr Vertrauen ins Miteinander! Beruf: Denken Sie in wirtschaftlichen Fragen um! Flexibilität ist gefordert.

Denken Sie in wirtschaftlichen Fragen um! Flexibilität ist gefordert. Fitness: Zu viel Stress? Aktiv mitzudenken und mitzugestalten ist die Lösung.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.