Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.10.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Seien Sie verständnisvoll, wenn man mehr Klarheit und Sicherheit will! Beruf: Rechnen Sie nach und nehmen Sie es genauer mit finanziellen Fragen!

Rechnen Sie nach und nehmen Sie es genauer mit finanziellen Fragen! Fitness: Langsamer, um sich und andere nicht zu stressen! Geduld lohnt sich.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Man mag Sie ja. Lassen Sie andere auf sich zukommen, lenken Sie ein! Beruf: Wirtschaftliche Herausforderungen? Finanziell kriegen Sie alles hin.

Wirtschaftliche Herausforderungen? Finanziell kriegen Sie alles hin. Fitness: Wenn Sie nicht auf stur schalten und flexibler sind, läuft es besser.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Hören Sie auf Ihren Verstand und bleiben Sie auf der sicheren Seite! Beruf: Vertrauen Sie in wirtschaftlichen Fragen auf die Kompetenz anderer!

Vertrauen Sie in wirtschaftlichen Fragen auf die Kompetenz anderer! Fitness: Nehmen Sie sich mehr Zeit zum Genießen und auch für Ihre Schönheit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Cooler und nüchterner, Sicherheit ist wichtiger als Liebesgeflüster. Beruf: Taktieren Sie geduldiger, um andere von Ihren Ideen zu überzeugen!

Taktieren Sie geduldiger, um andere von Ihren Ideen zu überzeugen! Fitness: Nehmen Sie sich Zeit, um sich zu pflegen und sich in Ruhe zu stärken!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Etwas mehr Abstand wäre gut, um impulsive Reaktionen zu vermeiden. Beruf: Rechnen Sie nach und setzen Sie sich klare finanzielle Prioritäten!

Rechnen Sie nach und setzen Sie sich klare finanzielle Prioritäten! Fitness: Vorsicht, Hindernisse! Daher Fuß vom Gas nehmen und Tempo anpassen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Verabreden Sie sich! Ein klares Ja und Verlässlichkeit sind gefragt. Beruf: Mit gutem Beispiel voran! Einfach mit anpacken, statt zu diskutieren!

Mit gutem Beispiel voran! Einfach mit anpacken, statt zu diskutieren! Fitness: Auch wenn Sie sehr fokussiert sind, sollten Sie geistig flexibel sein.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Wo der Verstand das letzte Wort hat, kann wieder mehr Ruhe einkehren. Beruf: Mit Entscheidungen noch zuwarten! Holen Sie mehr Informationen ein!

Mit Entscheidungen noch zuwarten! Holen Sie mehr Informationen ein! Fitness: Lieber langsamer und auf Nummer sicher! Guter Tag für die Hautpflege.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Ausnahmsweise nicht zu gefühlsbetont! Heute ist die Vernunft am Wort. Beruf: Teamwork ist heute das Erfolgsrezept. Kooperieren, statt zu streiten!

Teamwork ist heute das Erfolgsrezept. Kooperieren, statt zu streiten! Fitness: Auf kühlen Kopf kommt es an. Schalten Sie zurück und runter vom Gas!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Vielleicht verhält man sich heute sehr abwartend. Respektieren Sie es! Beruf: Ökonomische und praktische Gesichtspunkte haben heute wieder Vorrang.

Ökonomische und praktische Gesichtspunkte haben heute wieder Vorrang. Fitness: Etwas langsamer, damit Sie sich effizienter organisieren zu können!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Man freut sich auf Sie. Vorbehalte abschütteln, Zuwendung annehmen! Beruf: Andere stärker miteinbeziehen und jedes Für und Wider sorgsam abwägen!

Andere stärker miteinbeziehen und jedes Für und Wider sorgsam abwägen! Fitness: Muße und Genuss sollten nicht zu kurz kommen. Beizeiten abschalten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Zeit zum Reden und Nachdenken nehmen! Geduld kommt sicher besser an. Beruf: Pläne nochmals gründlich überdenken, statt an Vorsätzen festzuhalten!

Pläne nochmals gründlich überdenken, statt an Vorsätzen festzuhalten! Fitness: Genauere Kontrolle ist heute immens wichtig. Lieber zweimal schauen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Stärken Sie den Zusammenhalt und zetteln Sie keine Diskussionen an! Beruf: Seien Sie bereit, neue Ideen und Ziele geduldiger zu implementieren!

Seien Sie bereit, neue Ideen und Ziele geduldiger zu implementieren! Fitness: Tempo drosseln oder innehalten, um Hindernisse beizeiten zu erkennen.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.