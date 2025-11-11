Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 11.11.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Es darf geflirtet werden. Aber mit Verstand, sonst kann Ärger drohen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Hat man Sie gekränkt oder provoziert? Reagieren Sie souverän darauf!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Lust zu flirten? Sie sollten genau wissen, worauf Sie sich einlassen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Seien Sie großzügig, dann unterhält man sich viel lieber mit Ihnen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Überdenken Sie Ihre Ansprüche! Nehmen Sie sich nicht zu viel heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Attraktives Auftreten und eine großzügige Haltung wecken Sympathien.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Herzlichkeit kommt an, mit dem Feuer sollten Sie aber nicht spielen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Lassen Sie heute Ihr Gegenüber bestimmen, das kommt viel besser an!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Reagieren Sie herzlich, aber nicht aufdringlich. Und keine Spielchen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Großzügigkeit und charmante Unterhaltung kommen heute sicher gut an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Überlassen Sie besser dem Partner die Initiative und spielen Sie mit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Guter Tag für klärende Gespräche. Räumen Sie Missverständnisse aus!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.