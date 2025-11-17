Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 17.11.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe : Friedlich bleiben, auch wenn Sie sich wieder herausgefordert fühlen!

: Friedlich bleiben, auch wenn Sie sich wieder herausgefordert fühlen! Beruf : Gehen Sie mit anderen verständnisvoller um! Freundlichkeit gewinnt.

: Gehen Sie mit anderen verständnisvoller um! Freundlichkeit gewinnt. Fitness: Sie dürfen ruhig ein bisschen bequemer sein. Abschalten und relaxen!



© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe : Lenken Sie konsensbereit ein, um möglichen Spannungen vorzubeugen!

: Lenken Sie konsensbereit ein, um möglichen Spannungen vorzubeugen! Beruf : Handeln Sie rücksichtsvoller! Dann finden sich akzeptable Kompromisse.

: Handeln Sie rücksichtsvoller! Dann finden sich akzeptable Kompromisse. Fitness: Teilen Sie sich Ihre Kräfte gut ein, um auch über Reserven zu verfügen!



© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe : Aufregende neue Begegnungen? Überlegt vorgehen, nichts überstürzen!

: Aufregende neue Begegnungen? Überlegt vorgehen, nichts überstürzen! Beruf : Genießen Sie Ihren Sympathiebonus, lösen Sie Streitfragen versöhnlich!

: Genießen Sie Ihren Sympathiebonus, lösen Sie Streitfragen versöhnlich! Fitness: Neue Motivation regt sich. Freude mit anderen zu teilen, gibt Energie.



© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe : Mehr emotionale Disziplin, damit Ruhe und Frieden einkehren können.

: Mehr emotionale Disziplin, damit Ruhe und Frieden einkehren können. Beruf : Kein Tag für Entscheidungen. Respektieren Sie die Vorbehalte anderer!

: Kein Tag für Entscheidungen. Respektieren Sie die Vorbehalte anderer! Fitness: Wer sich mehr Entspannung genehmigt, kommt viel besser durch den Tag.



© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe : Lassen Sie sich von frechen, verführerischen Flirts bloß nicht blenden!

: Lassen Sie sich von frechen, verführerischen Flirts bloß nicht blenden! Beruf : Ein guter Tag, um Konflikte der letzten Wochen endlich zu bereinigen.

: Ein guter Tag, um Konflikte der letzten Wochen endlich zu bereinigen. Fitness: Motto: Genießen statt hetzen! Sich Zeit zu lassen ist viel sinnvoller.



© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe : Charme und Humor sind willkommen, Locker flirten, nicht diskutieren!

: Charme und Humor sind willkommen, Locker flirten, nicht diskutieren! Beruf : Kompromissbereitschaft hat Erfolg. Fair handeln, kooperativ einlenken!

: Kompromissbereitschaft hat Erfolg. Fair handeln, kooperativ einlenken! Fitness: Ohne Druck und unkompliziert! Sie sollten mehr Mußestunden genießen.



© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe : Man freut sich bestimmt sehr auf Sie. Breiten Sie also die Arme weit aus!

: Man freut sich bestimmt sehr auf Sie. Breiten Sie also die Arme weit aus! Beruf : Sie können sicher auf Unterstützung zählen. Teamgeist beschert Freude.

: Sie können sicher auf Unterstützung zählen. Teamgeist beschert Freude. Fitness: Stärken Sie Ihr Selbstvertrauen und machen Sie sich besonders hübsch!



© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe : Den Hausfrieden hochhalten! Man sehnt sich vor allem nach Harmonie.

: Den Hausfrieden hochhalten! Man sehnt sich vor allem nach Harmonie. Beruf : Lassen Sie Ihren Ehrgeiz los und setzen Sie mehr Vertrauen in Andere!

: Lassen Sie Ihren Ehrgeiz los und setzen Sie mehr Vertrauen in Andere! Fitness: Schluss mit allem, das zu viel Kraft kostet! Maßhalten ist angesagt.



© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe : Spielen Sie Ihren Charme und Ihren Esprit aus! Beides kommt gut an.

: Spielen Sie Ihren Charme und Ihren Esprit aus! Beides kommt gut an. Beruf : Nehmen Sie sich Zeit, um erst die Vorstellungen anderer auszuloten!

: Nehmen Sie sich Zeit, um erst die Vorstellungen anderer auszuloten! Fitness: Wer positives Feedback sucht, sollte mit gutem Beispiel vorangehen.



© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe : Vorsicht! Auf zu wenig Wertschätzung könnte man gekränkt reagieren.

: Vorsicht! Auf zu wenig Wertschätzung könnte man gekränkt reagieren. Beruf : Es wäre heute taktisch klüger, sich den Interessen anderer zu beugen.

: Es wäre heute taktisch klüger, sich den Interessen anderer zu beugen. Fitness: Mehr Geduld und Gelassenheit! Allen Ärger loslassen, keinen Druck!



© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe : Das Interesse an Ihnen ist nicht zu leugnen. Gehen Sie klug damit um!

: Das Interesse an Ihnen ist nicht zu leugnen. Gehen Sie klug damit um! Beruf : Schlagen Sie Kompromisse vor, davon profitieren auch Ihre Finanzen!

: Schlagen Sie Kompromisse vor, davon profitieren auch Ihre Finanzen! Fitness: Gemeinschaftssinn motiviert und fördert auch das Leistungsvermögen.



© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe : Überlassen Sie Ihrem Gegenüber die Initiative! Bloß nicht drängen!

: Überlassen Sie Ihrem Gegenüber die Initiative! Bloß nicht drängen! Beruf : Zeit, einen Konsens zu finden. Faire Einigung ist das Thema des Tages.

: Zeit, einen Konsens zu finden. Faire Einigung ist das Thema des Tages. Fitness: Zeitdruck ist heute bestimmt kontraproduktiv. Es geht auch lockerer.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.