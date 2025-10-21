Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 21.10.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Bezähmen Sie Ihre Ungeduld, seien Sie charmanter und freundlicher!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Wohlwollen, Verständnis und Freundlichkeit sind die Gebote des Tages.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus, um sich vernünftig zu arrangieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Zeigen Sie mehr Verständnis, wenn man nicht Ihren Vorstellungen folgt.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Man möchte sich wertgeschätzt fühlen, aber auch wirklich verstanden.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Heute sollten Sie Ihrem Gegenüber viel mehr Aufmerksamkeit schenken.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Hören Sie auf die Stimme der Vernunft, auch wenn Sie gut ankommen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Packen Sie heute mehr Charme aus! Das könnte am Abend belohnt werden.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Lenken Sie freundlich ein, Wohlwollen weiß man heute sehr zu schätzen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Lassen Sie Ihrem Gegenüber mehr Zeit, statt Forderungen zu stellen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Je klarer Ihre Absichten sind, desto besser stehen heute Ihre Chancen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Ganz unbeschwert! Lassen Sie sich zu mehr Lebensfreude verführen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.