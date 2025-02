× London Fashion Week: Große Starpower bei Burberry-Show

Die London Fashion Week endete mit einem spektakulären Höhepunkt: Zur Burberry-Show am Montag versammelte sich die Crème de la Crème der A-Lister, um sich die Herbst/Winter-Kollektion 2025 des Traditionshauses anzusehen.

Zur Burberry-Show im Rahmen der London Fashion Week reisten zahlreiche Prominente in die britische Metropole. Das ikonische Schottenmuster und Karodesign der Marke zog sich wie ein roter Faden durch die Looks der hochkarätigen Gäste in der Front Row. Unter ihnen: Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Rosie Huntington-Whiteley, Kim Cattrall und Jodie Turner-Smith, die es sich in der ersten Reihe stilvoll bequem machten.

Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham im Partnerlook

Eines der am meisten beachteten Paare des Abends war Brooklyn Beckham und seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham, die sich im harmonisch abgestimmten Karo-Look präsentierten. Beide trugen Outfits in den ikonischen Sandkaro-Tönen der britischen Luxusmarke. Brooklyn kombinierte eine karierte Hose mit einem passenden Burberry-Pullover, während Nicola ihren Look mit einer schwarzen Bikerjacke abrundete.

Front Row: Diese Stars glänzen in Burberry-Looks

Auch viele weitere Stars setzten auf das Markenzeichen Burberrys: Rosie Huntington-Whiteley erschien in einer weit geschnittenen Schottenstoffhose in eleganten Grau- und Schwarztönen. Nicky Hilton sorgte hingegen in einem Minikleid mit Schottenmuster für Aufsehen.

Großes Staraufgebot auf dem Runway

Nicht nur auf den Zuschauerrängen glänzten prominente Gesichter – auch der Laufsteg selbst war ein Schaulaufen der Superstars. Daniel Lee, Burberrys kreativer Kopf, ließ Lila Moss und die Modelikone Naomi Campbell über den Catwalk schreiten. Dazu gesellten sich Schauspieler aus den gefeierten Serien „The Crown“, „Downton Abbey“ und „Bridgerton“, die Burberrys Verbindung zur britischen Tradition eindrucksvoll unterstrichen.

Burberrys Herbst/Winter Kollektion 2025

Inspiriert von britischer Inneneinrichtung und den herbstlichen Landschaften Yorkshires, setzte Lee auf luxuriöse Stoffe wie Samt, die in Trenchcoats, maßgeschneiderten Anzügen und fließenden Kleidern verarbeitet wurden. Die Farbpalette reichte von dunklen, erdigen Tönen bis hin zu kräftigen Akzenten in Orange, Gelb und Blau.

Mit dieser Show gelang Burberry nicht nur ein gelungenes Fashion-Statement, sondern auch eine Hommage an britische Eleganz und Tradition – und das vor den Augen der größten Stars der Modewelt.