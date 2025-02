× London Fashion Week: Märchenhafter Richard Quinn & die 5 schönsten Fashion-Trends

Die London Fashion Week 2025 endet heute – und es gibt jede Menge inspirierende Looks für den kommenden Winter! Von kuscheligen Texturen bis hin zu gewagten Streifen und Spitze. Entdecken Sie die Trends, die Sie jetzt schon in den Sale-Radar nehmen sollten

Heute ist der letzte Tag der London Fashion Week – und während die Fashion-Victims sich noch einmal in die Shows stürzen, darf man sich jetzt schon auf die kommende Wintersaison vorbereiten. Denn warum nicht jetzt schon die ersten Looks für den nächsten Winter zusammentragen, besonders wenn man noch im Sale zuschlagen kann? Es ist der perfekte Zeitpunkt, um sich von den neuesten Trends inspirieren zu lassen und dabei das ein oder andere Schnäppchen zu machen.

Richard Quinn: Winterwunderland und Flower Power

Aber zuerst sprechen wir über eines der Highlights der London Fashion Week: Die Show von Richard Quinn. Die Kulisse: Schneeflocken, verschneite Straßen, Laternen im Dämmerlicht – man könnte glatt glauben, man wäre in einem Wintermärchen gelandet. Der Designer ließ sich nicht lumpen und kreierte für seine Herbst/Winter 2025 Kollektion ein echtes Winterwunderland. Quinn, der für seinen Hang zum Maximalismus bekannt ist, setzte diesmal auf eine Hommage an die großen Hollywood-Diven der 50er und 60er Jahre.

Denken Sie an taillierte Silhouetten, herzförmige Ausschnitte und Röcke, die an den klassischen "New Look" von Dior erinnerten – sehr elegant und absolut edel. Aber natürlich ließ er auch nicht seine typischen Blumenprints außen vor – eine Kombination aus klassischen Schnitten und auffälligen floralen Mustern, die die Models über den Laufsteg schickten. Als dann noch die 75-jährige Model-Ikone Penelope Tree den Runway entlangschritt, war das der ultimative Beweis dafür, dass Stil wirklich keine Altersgrenzen kennt.

Doch was lief neben Quinn noch auf den Laufstegen der britischen Hauptstadt? Wir haben hier die größten Trends für Sie zusammengefasst.

London Fashion Week: Die größten Trends für Herbst/Winter 2025

1. Streifen, überall!

Streifen sind wieder da – und zwar in einer ganz neuen Form! Kein zurückhaltender Klassiker, sondern ein echtes Statement. Ob dick oder dünn, horizontal oder vertikal, das Motto lautet: Je bunter und wilder, desto besser! Warum sich also mit langweiligen Outfits zufrieden geben, wenn man Streifen in allen Farben und Formen haben kann?

2. Flauschfaktor hoch 10

Der Winter wird flauschig! Zottelige, übergroße Materialien sind jetzt auf dem Laufsteg – von extravaganter Kunstpelzbekleidung bis zu grobem Strick. Wenn Sie noch auf der Suche nach einem gemütlichen Look sind, der gleichzeitig stylisch ist, sind Sie hier genau richtig. Dicke Wollmäntel und flauschige Texturen sind das Must-Have für kalte Tage.

3. Kurze Mäntel

Wer dachte, der Winter lebt von langen Mänteln, wird jetzt eines Besseren belehrt. Denn in 2025 kommen die Mäntel kürzer – und trotzdem ganz schön stylish! Sie reichen nur bis zur Hüfte und erinnern eher an taillierte Blazer. Wer sich jetzt die perfekte Mischung aus elegant und modern wünscht, wird bei diesem Trend garantiert fündig. Kurz, aber oho!

4. Spitze, Spitze, Spitze!

Lingerie-Elemente im Alltagsoutfit? Absolut! Spitze, seidene Stoffe und fließende Materialien sind die neuen Stars der Herbst/Winter-Saison. Im Material-Mix macht das Styling am meisten Spaß.

5. Hands up!

Handschuhe sind das wichtigste Accessoire im nächsten Winter. Lange, kurze, aus Leder oder Satin – bei den Handschuhen ist alles erlaubt. Vom klassischen schwarzen Lederhandschuh bis zu extravaganten Varianten, die fast bis zur Schulter reichen, haben Handschuhe das Zeug, jedes Outfit zu krönen.

Also jetzt noch im Sale für den kommenden Herbst/Winter zuschlagen!