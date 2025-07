Brooklyn und Nicola Beckham: Heimliches Liebes-Shooting sorgt für Familien-Eklat

Bei der Beckham-Familie hängt der Haussegen gewaltig schief. Brooklyn Beckham und Ehefrau Nicola Peltz posieren als neue Gesichter der aktuellen Moncler-Kampagne. Doch für das Shooting reiste das Paar heimlich nach London, ohne auch nur ein Wort an Familie Beckham zu verlieren.

Am Donnerstag, den 3. Juli, präsentierte das Luxuslabel Moncler seine neue Kampagne „London, A Love Affair“ mit Brooklyn Beckham und Ehefrau Nicola Peltz als strahlendes It-Couple. In der offiziellen Mitteilung schwärmt die Marke von der innigen Liebe des Paares und der Stadt, in der ihre Beziehung einst erblühte. Doch für David und Victoria Beckham ist sie ein Stich ins Herz. Ihr ältester Sohn und ihre Schwiegertochter posieren darin vertraut für die französische Edelmarke, und das ausgerechnet in London, unweit des Beckham-Anwesens. Der Haken? Keiner aus der Familie wusste davon.

Funkstille bei den Beckhams

Ohne Vorankündigung reiste das Paar aus Los Angeles nach Großbritannien, für ein Fotoshooting, das nur wenige Kilometer vom Familiensitz der Beckhams entfernt stattfand. Ein bitterer Beigeschmack für „Posh and Becks“, denn: Die Rückkehr nach London kam nur wenige Tage, nachdem Brooklyn und Nicola eine Einladung zu Davids groß gefeierter 50. Geburtstagsparty abgesagt hatten.

Während die Beckhams mit Romeo, Cruz und Harper den runden Geburtstag des Familienoberhaupts feierten und angeblich zutiefst enttäuscht über Brooklyns Abwesenheit waren, posierte das junge Paar unbeschwert für die Kamera.

Brooklyn und Nicola streuen Salz in die Wunde

In der offiziellen Moncler-Mitteilung wird es für Victoria und David noch schlimmer. Dort schwärmt das Paar: „London birgt so viele Erinnerungen für uns beide. Hier haben wir uns zum ersten Mal ‚Ich liebe dich‘ gesagt und wenn wir zurückkommen, denken wir immer an diesen Moment zurück.“ Autsch! Kein Wort über Brooklyns Kindheit, kein Dank an Mama und Papa.

Eine Quelle aus dem Umfeld der Familie verrät gegenüber der Daily Mail: „David und Victoria sind am Boden zerstört. Sie wussten nicht einmal, dass Brooklyn überhaupt in London war.“ Der Riss, der seit Monaten durch die Familie geht, scheint jetzt endgültig zum tiefen Graben geworden zu sein.