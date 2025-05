× Zum Muttertag: Die besten Wellnesshotels für Mama

Falstaff Hotel Guide 2025 kürt die besten Hotels in Österreich Das neueste "Falstaff" Hotelranking präsentiert bereits zum fünften Mal eine exklusive Auswahl der besten Hotels in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol. Mehr als 1.300 Häuser wurden in der aktuellen Ausgabe bewertet – davon rund 600 allein in Österreich. Wir stellen die Top-10 vor.