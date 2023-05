× Reisen mit Babys: Was man einpacken sollte – und was nicht

Die erste Reise mit dem Kind ist eine wunderschöne Aussicht nach den oft anstrengenden Wochen und Monaten nach der Geburt. Doch es gibt so einige Dinge, die man unbedingt einpacken sollte. Hier kommt die ultimative Packliste.

Mal wieder raus aus den eigenen vier Wänden, faulenzen, Nichtstun – soweit das mit einem Mini geht. Eine sorgfältige Planung muss allerdings sein, denn ganz so flexibel wie zu zweit ist das Reisen mit Kind nicht mehr. Eines schon vorweg: Falls etwas beim Einpacken vergessen wird, gilt im Zweifelsfall, zumindest in Europa: Fast alles kann man auch vor Ort kaufen. Windeln, Babynahrung und Co. findet man auch im Ausland in der Regel in jedem größeren Supermarkt. Kleidung kann man unterwegs waschen und Babybetten bei den meisten Hotels oder Airbnb-Hosts dazubuchen. Und trotzdem: Auf ein paar Must-Haves sollte man keinesfalls verzichten.

Was man für die Reise mit Baby unbedingt einpacken sollte

Was und wie viel für dein Baby eingepackt wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Zum Beispiel von der Jahreszeit, in der verreist wird: Für einen Sommerurlaub braucht man weniger Kleidung als für einen Trip im Winter. Die Reisedauer spielt natürlich auch eine große Rolle. Ebenso wie das Alter des Kindes und das Reiseziel. Daher sollte die nachstehende Packliste gerne als Richtlinie verwendet werden und so abgewandelt werden, wie sie am besten passt.

© Getty ×

Must-haves

Diese Dinge sind beim Reisen mit Babys unverzichtbar. Wobei natürlich auch hier gilt: Jedes Elternteil und jedes Baby ist anders und hat andere Bedürfnisse.

Reisebuggy

Maxi-Cosi

Babytrage oder Tragetuch

Kinder- oder Reisepass deines Babys

Krankenversichertenkarte

Schnuller (wenn das Baby einen nimmt)

Wickeltasche mit Windeln und Feuchttüchern für 1–2 Tage

Trinkflasche + Milchpulver (wenn nicht gestillt wird)

2–3 fertige Gläschen + Baby-Snacks für die Anreise (wenn dein Baby schon isst)

Sonnencreme

Fieberthermometer + Fieberzäpfchen

Wechselkleidung für 2–3 Tage

Sonnenblenden fürs Auto

1–2 Spucktücher

Schwimmflügel, Schwimmweste oder Schwimmring

Insektennetz

Nice-to-have

Natürlich gibt es zusätzlich eine Vielfalt an Dingen, die man theoretisch mitnehmen kann, wenn noch Platz im Koffer ist, und die grundsätzlich bei Reisen mit Babys sinnvoll sind. Hierzu zählen, zum Beispiel die passende Kleidung, Reiseapotheke, Schlafutensilien, Spielzeug und Pflegeprodukte. Allerdings ist hier die Dauer der Reise, das Alter des Kindes und das Reiseziel genauer zu beachten.

Was man nicht unbedingt braucht

Um Platz im Gepäck zu sparen, kann man diese Dinge in den meisten Fällen zu Hause lassen: