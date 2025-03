Die größten Buchungsmythen für Reisen – und warum sie nicht stimmen

Dienstags buchen, Last-Minute sparen oder am Wochenende meiden – rund um Reisebuchungen gibt es viele Mythen. Doch was stimmt wirklich? Wir räumen mit den größten Irrtümern auf und zeigen, worauf Sie beim Buchen wirklich achten sollten.

Egal, ob es um den perfekten Buchungszeitpunkt, angebliche Geheimtricks oder besonders günstige Angebote geht – im Netz und unter Reisefans kursieren jede Menge Tipps. Doch nicht alles, was erzählt wird, ist auch wahr.

Die größten Buchungsmythen für Reisen

Mythos 1: "Flüge sind am Dienstag am billigsten"

Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass Flugpreise dienstags besonders günstig sind. Die Wahrheit? Es gibt keinen festen Wochentag, an dem Flüge generell billiger sind. Flugpreise ändern sich dynamisch und hängen von vielen Faktoren ab, darunter Nachfrage, Saison und Airline-Strategie.

Mythos 2: "Last-Minute ist immer billiger"

Klingt verlockend, ist aber nicht immer richtig. Last-Minute-Schnäppchen gibt es zwar, aber oft sind beliebte Reiseziele und gute Unterkünfte dann schon ausgebucht. Gerade in der Hauptsaison oder zu Ferienzeiten kann es teurer sein, kurzfristig zu buchen. Wer flexibel ist, kann Glück haben – aber eine Garantie gibt es nicht.

Mythos 3: "Früh buchen spart immer Geld"

Das Gegenteil von Last-Minute: Manche glauben, dass sie Monate im Voraus den besten Preis bekommen. Doch das stimmt nicht immer. Gerade bei Flügen und Hotels gibt es oft dynamische Preise, und manchmal gibt es kurz vor der Reise noch Rabatte. Wer sich auf einen bestimmten Zeitraum oder ein Hotel festgelegt hat, ist mit früher Buchung aber oft auf der sicheren Seite.

Mythos 4: "Cookies treiben die Preise hoch"

Viele sind überzeugt, dass Reiseportale Preise erhöhen, wenn man eine Seite mehrmals besucht. Tatsächlich ist das ein hartnäckiger Mythos. Preise steigen nicht wegen Cookies, sondern wegen Angebot und Nachfrage. Trotzdem kann es helfen, verschiedene Buchungsseiten zu vergleichen oder im Inkognito-Modus zu suchen.

Mythos 5: "Pauschalreisen sind immer teurer als Einzelbuchungen"

Viele denken, dass es billiger ist, Flug und Hotel separat zu buchen. Doch gerade bei beliebten Reisezielen können Pauschalangebote durch große Kontingente von Veranstaltern sogar günstiger sein – und oft gibt es noch Extras wie Transfers oder Gepäck inklusive.

Mythos 6: "Direkt bei der Airline oder dem Hotel buchen ist am billigsten"

Direktbuchungen können Vorteile haben, zum Beispiel in Form von Bonusprogrammen oder besseren Stornierungsbedingungen. Preislich sind aber oft Vergleichsportale oder Reiseveranstalter günstiger, weil sie spezielle Kontingente oder Rabatte haben. Hier lohnt es sich, beide Optionen zu checken!

Mythos 7: "Nicht am Wochenende buchen, da sind Flüge teurer"

Oft hört man, dass Flüge am Wochenende teurer sind, weil dann besonders viele Menschen buchen. Das kann manchmal stimmen, ist aber keine feste Regel. Airlines passen Preise kontinuierlich an, und Schnäppchen sind auch an Wochenenden möglich. Wichtig ist, verschiedene Tage zu vergleichen, anstatt sich nur auf Wochentage zu verlassen.

Mythos 8: "All-inclusive lohnt sich immer"

All-inclusive ist praktisch – aber nicht immer die beste Wahl. Wer viel unterwegs ist und lokale Restaurants ausprobieren will, zahlt vielleicht für Mahlzeiten, die er oder sie gar nicht nutzt. Wer aber viel am Hotelpool entspannt und sich keine Gedanken um Essen und Trinken machen will, kann damit sparen.

Viele "Geheimtipps" rund um die Reisebuchung sind schlichtweg Mythen. Statt sich auf solche Halbwahrheiten zu verlassen, lohnt es sich, Preise zu vergleichen, flexibel zu sein und individuelle Bedürfnisse zu berücksichtigen. So findet man am Ende wirklich das beste Angebot.