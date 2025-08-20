Genial: Mit diesem viralen Flugzeug-Hack sparen Sie bares Geld

Viele Reisende kennen das: Hunger und Durst machen sich am Flughafen bemerkbar, doch die überteuerten Preise für Getränke und Snacks sind einfach frustrierend. Wer keine Lust auf teure, ungesunde Flughafen-Snacks hat, sollte diesen cleveren Hack unbedingt kennen!

Beim Flug buchen ist das Ziel klar: So viel Geld wie möglich sparen. Doch kaum am Flughafen angekommen, fühlt es sich an, als würde einem das Geld nur so aus der Tasche gezogen. Besonders frustrierend sind die überteuerten Preise für Snacks und Getränke, vor allem, wenn man sich vor dem Flug noch schnell etwas zu essen holen möchte. Aber keine Sorge: Jetzt gibt es einen cleveren Hack, mit dem Sie sich nicht nur gesund ernähren können, sondern auch bares Geld sparen.

Der geniale Flugzeug-Hack: Gefrorene Acai-Bowl statt teure Flughafen-Snacks!

Auf Instagram teilte die Userin Nicole Kramer ein Video, das für ordentlich Aufsehen sorgte. Ihr Tipp? Man kann eine gefrorene Acai-Bowl problemlos durch die Sicherheitskontrollen nehmen und so das Frühstück für den Flug direkt selbst mitbringen – ganz ohne die hohen Preise am Flughafen zahlen zu müssen. So können Sie sich auch noch gesund ernähren, anstatt sich mit Chips oder Softdrinks abzufinden.

Im Video erklärt Nicole, dass die Acai-Bowl komplett gefroren sein muss, um sie ohne Probleme durch die Sicherheitskontrolle zu bekommen. Die Bowl wird in einer luftdicht verschlossenen Plastikbox mitgenommen und kann mit Ihren liebsten Toppings versehen werden.

So funktioniert der Hack

Damit der Hack klappt, ist es wichtig, die Acai-Bowl erst kurz vor der Abreise aus dem Gefrierfach zu nehmen. Wenn Sie eine längere Anreise zum Flughafen haben, können Sie die Bowl zusätzlich mit Eispacks kühlen, um sicherzustellen, dass sie noch gefroren bleibt. Während der Reise zum Flughafen und durch die Sicherheitskontrollen bleibt das Frühstück so in festem Zustand. Bis zur Ankunft an der Bordtür hat es dann genug Zeit, um aufzutauen – und Sie können es ganz entspannt im Flugzeug oder beim Warten am Gate genießen!

Was sagen die Experten dazu?

Doch wie sicher ist dieser Hack wirklich? Ein Vertreter der Transportation Security Administration (TSA) hat gegenüber „The Sun“ bestätigt, dass gefrorene Lebensmittel und gefrorene Flüssigkeiten grundsätzlich durch die Sicherheitskontrolle mitgenommen werden dürfen. Wichtig dabei: Die Bowl muss wirklich „vollständig gefroren“ sein, da flüssige oder matschige Lebensmittel nicht durch die Sicherheitskontrollen kommen. Sobald sie zu schmelzen beginnt und Flüssigkeit austritt, muss sie wie jede andere Flüssigkeit auch in einem 100-ml-Beutel verstaut werden.

Andere Lebensmittel wie Pizza oder Sandwiches können unabhängig von ihrer Größe mitgenommen werden, solange sie nicht flüssig sind.