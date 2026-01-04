Gold-Favorit ist nun auf OnlyFans aktiv

Bald entfacht das Olympische Feuer in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Einer der Stars bei den Spielen wird der deutsche Bob-Anschieber Georg Fleischhauer sein. Nun will der Gold-Favorit auch auf OnlyFans durchstarten.

Georg Fleischhauer (37) ist der Top-Anschieber vom aktuellen Weltcup-Führenden Johannes Lochner. Damit blieb der ehemalige Top-Hürden-Sprinter seinem langjährigen Teamkollegen treu. Doch kurz vor den Olympischen Spielen begibt sich der Deutsche mit OnlyFans auf unbekanntes Terrain.

Der 1,95-Meter-Riese ist somit der erste deutsche Wintersportler, der diesen Weg geht. Vor ihm haben unzählige Sportlerinnen OnlyFans für sich entdeckt. Für den studierten Wirtschaftsingenieur soll dies eine weitere Einkommensquelle neben seiner Sportkarriere und seiner Arbeit bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden.

"Ich bin kein Porno-Star"

Gegenüber der "Bild" erklärt Fleischhauer seinen Schritt: "Ich bin kein Porno-Star. Für mich ist die Plattform eine Chance, Einblicke in den harten Alltag eines Spitzensportlers zu gewähren. Mein Körper kann bei Olympia über Hundertstel-Sekunden ausmachen. Das ist maximale Muskelkraft, Sprintleistung und Explosivität."

Der 105-Kilo-Kraftpaket will nicht nur einen Einblick in sein Training geben, sondern auch über wichtige Themen wie Selbstzweifel, Ängste und Selbstgespräche sprechen. Fleischhauer: "Ich möchte den Fans einfach einen Blick hinter die Kulissen, die Fassade ermöglichen. Der Weg zum Erfolg ist nicht nur körperlich, auch mental so extrem und besteht eben nicht nur aus Hochglanzbildern und Medaillen."