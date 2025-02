Erstes Saisontor: Arnautovic köpft Inter zum Sieg gegen die Fiorentina

Mit seinem ersten Saisontor in der Serie A hat Marko Arnautovic Italiens Fußballmeister Inter Mailand am Montagabend zum 2:1-(1:1)-Erfolg über die Fiorentina und damit bis auf einen Punkt an Leader SSC Napoli herangeschossen.

Der ÖFB-Rekordteamspieler kam in der 28. Minute für den angeschlagenen Marcus Thuram und verwertete bald nach der Pause eine Hereingabe von Carlos Augusto per Kopf (52.). Nur Remis: Napoli patzt gegen Udinese

Statt Arnautovic: Torino holt neuen Star-Spieler

Neunte Liga-Einsatz In der laufenden Saison war es erst der neunte Liga-Einsatz für den 35-jährigen Arnautovic, der auch in der Champions League und im Cup je einmal getroffen hat. Gegen die Fiorentina war Inter durch ein Eigentor von Ex-Salzburger Marin Pongracic (28.) in Führung gegangen, der Ausgleich durch einen Elfmeter von Rolando Mandragora (44.) gefallen.