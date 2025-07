Ex-Box-Weltmeister auf Mallorca schwer verunglückt

Er war einer der erfolgreichsten Boxer Deutschlands – jetzt liegt Sven Ottke nach einem schweren Fahrradunfall auf Mallorca im Krankenhaus. Bei der Kollision mit einem Auto erlitt er schwere Verletzungen.

Der frühere Box-Profi Sven Ottke ist auf Mallorca bei einem Fahrradunfall schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in Puigderros, im Süden der Insel. Nach ersten Informationen kam es zu einer Kollision mit einer Autofahrerin.

Doppelten Schienbeinbruch

Der ungeschlagene Doppel-Weltmeister (IBF, WBA) zog sich bei dem Unfall einen doppelten Schienbeinbruch sowie eine Schulterverletzung zu und wurde in eine Klinik eingeliefert.

Am Dienstag musste Ottke operiert werden – laut der deutschen "Bild" wurden dabei Schrauben in das Bein eingesetzt. Die Schulterverletzung kann konservativ behandelt werden.

Ottke lebt sportlich auf Mallorca

Sven Ottke besitzt eine Wohnung in Palma. Er hält sich auf der Insel mit Golf und Radtouren fit. Noch in der Vorwoche war er gemeinsam mit seinem früheren Trainer Ulli Wegner (83) in einem Ferienklub aktiv, wo sie Urlauber trainierten – ein bewährtes Konzept, das das Duo bereits seit Jahren im Sommer anbietet.

"Einfach umgefahren“

Trainer-Legende Wegner, der derzeit mit Ehefrau Margret Urlaub auf Mallorca macht, sagte der deutschen "Bild": „Sven Ottke geht es den Umständen entsprechend gut. Ich werde ihn am Mittwoch in der Klinik besuchen. Er wurde einfach umgefahren.“