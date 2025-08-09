Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. David Alaba
David Alaba
© Getty

Fotos

Ganz in Blau! David Alaba posiert schon in neuem Trikot

09.08.25, 11:13
Teilen

David Alaba in neuen Farben! Er präsentiert das neue blaue Ausweichtrikot von Real Madrid.  

Real Madrid hat sein neues Ausweichtrikot präsentiert – ganz in Blau mit weißen Details und dem adidas-Kleeblatt. Laut Klub ist es „inspiriert von den Tribünen des Bernabéu-Stadions“ und vereine die Identitäten von Real und Adidas. Neben Kylian Mbappé und Jude Bellingham posierte auch David Alaba beim offiziellen Fotoshooting.

Einsatzchancen unklar

Wie oft der Wiener die neue Garnitur im Wettkampf tragen wird, bleibt offen. Spanische Medien berichten, dass Alaba unter Neo-Trainer Xabi Alonso aktuell eher auf der Ersatzbank Platz findet. Sein Vertrag läuft noch eine Saison.

Verletzungen überstanden

Nach einem Kreuzbandriss im Dezember 2023 hatte Alaba zuletzt immer wieder mit Blessuren zu kämpfen. Meniskusriss, Adduktorenprobleme und eine Muskelverletzung in der linken Wade bremsten ihn aus. Nun trainiert er wieder voll mit und könnte beim Testspiel gegen WSG Tirol am Dienstag in Innsbruck auflaufen.

Real Madrid zurück in Österreich

Für den Champions-League-Rekordsieger ist es der erste Österreich-Auftritt seit 2021. Der Ticketverkauf für das Spiel auf dem Tivoli startete am Dienstagmittag und stieß sofort auf große Nachfrage.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden