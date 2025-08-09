Ganz in Blau! David Alaba posiert schon in neuem Trikot

David Alaba in neuen Farben! Er präsentiert das neue blaue Ausweichtrikot von Real Madrid.

Real Madrid hat sein neues Ausweichtrikot präsentiert – ganz in Blau mit weißen Details und dem adidas-Kleeblatt. Laut Klub ist es „inspiriert von den Tribünen des Bernabéu-Stadions“ und vereine die Identitäten von Real und Adidas. Neben Kylian Mbappé und Jude Bellingham posierte auch David Alaba beim offiziellen Fotoshooting.

Einsatzchancen unklar

Wie oft der Wiener die neue Garnitur im Wettkampf tragen wird, bleibt offen. Spanische Medien berichten, dass Alaba unter Neo-Trainer Xabi Alonso aktuell eher auf der Ersatzbank Platz findet. Sein Vertrag läuft noch eine Saison.

Verletzungen überstanden

Nach einem Kreuzbandriss im Dezember 2023 hatte Alaba zuletzt immer wieder mit Blessuren zu kämpfen. Meniskusriss, Adduktorenprobleme und eine Muskelverletzung in der linken Wade bremsten ihn aus. Nun trainiert er wieder voll mit und könnte beim Testspiel gegen WSG Tirol am Dienstag in Innsbruck auflaufen.

Real Madrid zurück in Österreich

Für den Champions-League-Rekordsieger ist es der erste Österreich-Auftritt seit 2021. Der Ticketverkauf für das Spiel auf dem Tivoli startete am Dienstagmittag und stieß sofort auf große Nachfrage.