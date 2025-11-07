Altach als nächster Test für LASK-Höhenflug

Am 13. Spieltag der Bundesliga empfängt der LASK den SCR Altach (Sonntag 14.30 Uhr, live bei Sky). Auf dem Papier lässt das klare Favoritenverhältnisse erkennen, die Vorarlberger konnte aber zuletzt durchaus für Überraschungen sorgen.

Der SCR Altach gewann zwei der letzten fünf Spiele gegen den LASK (ein Unentschieden, zwei Niederlagen) und feierte damit ebenso viele Siege wie in den ersten 26 Bundesliga-Duellen überhaupt mit den Linzern. Das Hinspiel dieser Saison entschieden die Altacher mit 1:0 für sich - ein besonderer Erfolg, denn zwei Saisonsiege oder gar zwei Siege in Folge gegen den LASK gelangen den Rheindörflern in der Bundesliga-Historie bislang noch nie.

Der LASK präsentiert sich derzeit jedoch in bestechender Form. Seit der Rückkehr von Trainer Dietmar Kühbauer gewann die Mannschaft alle drei Bundesliga-Spiele und feierte damit mehr Siege als in den ersten neun Saisonpartien zusammen (damals nur zwei). Bemerkenswert: In jedem dieser drei Spiele blieben die Linzer ohne Gegentor, in den ersten neun Runden gelang das lediglich einmal. Durch diesen Lauf kletterte der LASK erstmals in dieser Saison unter die Top sechs der Tabelle.

+++Verfolge LASK vs. Altach im OE24-Liveticker+++

Drei Heimspiele unter drei verschiedenen Trainern

Auch zu Hause läuft es rund: Der LASK ist aktuell drei Heimspiele in Folge ungeschlagen (zwei Siege, ein Remis) und das Kuriose dabei: Jedes dieser Spiele fand unter einem anderen Trainer statt (Joao Sacramento, Maximilian Ritscher und Didi Kühbauer). Unter Kühbauer sind die Linzer ohnehin eine Macht: In den letzten sechs Bundesliga-Heimspielen unter seiner Leitung gab es fünf Siege bei nur einer Niederlage – einem 0:1 gegen Salzburg im Mai 2023.

Für den SCR Altach hingegen verliefen die letzten Wochen ernüchternd. Die Vorarlberger sind seit sechs Spielen sieglos (drei Unentschieden, drei Niederlagen) und konnten in den letzten zehn Bundesliga-Partien nur einmal gewinnen (5U 4N). Damit setzte sich ein Negativtrend fort, nachdem der Start mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen noch vielversprechend verlaufen war.

In Rückstand gehen für Altach verboten

Ein weiteres Indiz für die aktuelle Stabilität des LASK: Die Linzer sind das einzige Team der Liga, das nach Führung noch keinen Punkt abgegeben hat – fünf Spiele mit Führung, fünf Siege. Ganz anders Altach: Die Vorarlberger verspielten bereits dreimal eine Führung und mussten sich zuletzt beim 2:2 gegen Hartberg erneut mit nur einem Punkt begnügen.

Während der LASK also mit Rückenwind und einer kompakten Defensive in dieses Duell geht, steht Altach unter Druck, um die Talfahrt zu stoppen und vielleicht erstmals in der Bundesliga-Geschichte zwei Siege in einer Saison gegen die Linzer zu feiern.