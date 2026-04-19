Onisiwo-Traumtor besiegelt 3:1-Erfolg gegen die Austria

In einer von Wetterkapriolen geprägten Partie feierte RB Salzburg einen wichtigen 3:1-Auswärtssieg bei Austria Wien. Während die Bullen ihre Effizienz wiederentdeckten, blieb die Aufholjagd der Veilchen unbelohnt.

RB Salzburg hat am Sonntag einen immens wichtigen Auswärtssieg bei Austria Wien eingefahren. Vor 14.523 Zuschauern in der Generali Arena legten die Gäste los wie die Feuerwehr: Kerim Alajbegovic (3.) bestrafte einen frühen Patzer von Johannes Handl eiskalt zur Führung. In einer Phase, in der sich ein heftiger Regenguss über Favoriten entlud, legte Karim Konaté (28.) nach Vorarbeit von Alajbegovic staubtrocken zum 2:0 nach.

Austria-Druckphase bleibt unbelohnt

Nach der Pause und einigen taktischen Umstellungen von Trainer Stephan Helm kamen die Wiener deutlich griffiger aus der Kabine. Kelvin Boateng (61.) belohnte die Bemühungen der Hausherren nach einer Barry-Flanke mit dem verdienten Anschlusstreffer. Die Austria schnupperte in der Folge am Ausgleich, doch Salzburg-Schlussmann Alexander Schlager hielt mit Glanztaten gegen Wiesinger und Barry die knappe Führung fest. Die Stimmung im Stadion kochte, die Bullen wirkten kurzzeitig völlig von der Rolle.

Onisiwo sorgt für die Entscheidung

Mitten in die Drangperiode der Wiener schlug jedoch die Stunde des eingewechselten Karim Onisiwo. In der 77. Minute nutzte er einen Unsicherheit von Plavotic, legte sich den Ball auf den rechten Fuß und schlenzte das Leder zum 3:1-Endstand ins Netz. Dieser Treffer wirkte wie ein Stimmungskiller in der Generali Arena. In der Schlussphase kontrollierten die Salzburger das Geschehen wieder souverän und ließen nichts mehr anbrennen.