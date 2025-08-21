Alles zu oe24VIP
Dominik Fitz
© GEPA

Zu Minnesota

Fix: Fitz wechselt von Austria nach Amerika

21.08.25, 19:38 | Aktualisiert: 21.08.25, 21:08
Die Wiener Austria meldet Vollzug beim Transfer von Dominik Fitz in die USA. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstagabend mitteilte, wechselt der 26-jährige Spielmacher zu Minnesota United in die Major League Soccer (MLS).

"Ich werde eine neue Challenge angehen mit der MLS", sagte der Offensivspieler, der 19 Jahre lang für die "Veilchen" kickte, in einem emotionalen Abschiedsvideo. Die kolportierte Ablösesumme soll rund zwei Millionen Euro betragen.

Nach United-Angaben wurde Fitz mit einem Vertrag über 4,5 Jahre ausgestattet, zudem besteht eine Option für ein weiteres Jahr. Damit könnte der torgefährliche Kicker bis 2030 in Minnesota spielen. "Lasst uns gemeinsam Erinnerungen schaffen und auch Großes erreichen", wurde der Wiener bei seinem neuen Arbeitgeber zitiert. Viele Erinnerungen hat Fitz bereits in Favoriten geschaffen, er debütierte am 31. März 2018 für die Austria in der Bundesliga, in 204 Partien erzielte er 54 Tore und lieferte 63 Vorlagen.

"Es ist für mich unvorstellbar und schwer einzuordnen, weil ich mein ganzes Leben lang nur für Austria gespielt habe. Der Verein bedeutet mir extrem viel", meinte der Kicker über seinen Abschied. Nach dem Europacup-Aus war die Austria gezwungen, die Mindereinnahmen am Transfermarkt einigermaßen auszugleichen. Fitz galt von Anfang an neben Stürmer Maurice Malone und Mittelfeldmann Abubakr Barry als Verkaufskandidat.

