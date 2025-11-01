Hartberg glückte Südstadt-Abschied mit 2:1 gegen Austria

Der TSV Hartberg hat seine Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga beendet und sich mit einem Erfolg gegen die Wiener Austria aus dem "Exil" in der Südstadt verabschiedet.

Im letzten Heimspiel in Maria Enzersdorf setzten sich die eiskalten Oststeirer am Samstag vor 4.378 Zuschauern knapp mit 2:1 (2:0) gegen die "Veilchen" durch. Damit zog die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid nach der 12. Runde an den punktgleichen Violetten vorbei auf Tabellenplatz fünf.

Die Hartberger, in der Liga zuletzt fünf Spiele ohne Dreier, rehabilitierten sich dank Tore von Dominic Vincze (13.) und Elias Havel (16.) für das bittere Aus im Cup-Achtelfinale vier Tage zuvor bei Blau-Weiß Linz im Elferschießen. Für die im Offensivspiel oft zu unpräzise Austria gelang Philipp Wiesinger (74.) der Anschlusstreffer. In einer hektischen Schlussphase konnte die Elf von Trainer Stephan Helm die zweite Niederlage hintereinander nach dem 0:3 gegen Salzburg nicht mehr abwenden. Der TSV, der im vierten Südstadt-Spiel erstmals drei Punkte holte, kehrt nach der abgeschlossenen Modernisierung der eigenen Arena am 22. November gegen die SV Ried in die Heimat zurück.

Patzer von Sahin-Radlinger

Bei Heimspiel-Atmosphäre war die Austria mit längeren Ballbesitzphasen zunächst um Kontrolle bemüht. Die erste Gelegenheit hatte Manprit Sarkaria, der in der 8. Minute nach Vorlage von Johannes Eggestein das Außennetz traf. In Führung gingen aber die Hartberger, weil Austria-Tormann Samuel Sahin-Radlinger bei einem Eckball schwer patzte. Vincze stand goldrichtig und musste den Ball nach einem Abpraller aus kurzer Distanz nur mehr über die Linie drücken.

Kurz darauf legte die Schmid-Elf nach: Havel zog nach einem Missverständnis zwischen Aleksandar Dragovic und Reinhold Ranftl in den Strafraum und vollendete wuchtig unter die Latte zu seinem sechsten Saisontor. Die Austria hatte weiter spielerisches Übergewicht, wirklich gefährliche Chancen auf den Anschlusstreffer resultierten daraus aber nicht. Bei Distanzschüssen von Ranftl (19.), Sarkaria (36.) und Eggestein (38.) war jeweils Hartberg-Schlussmann Tom Ritzy Hülsmann zur Stelle.

Hektische Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig. Die Austria lief an, Hartberg lauerte auf Konter. Ein Schuss von Lee Tae-seok aus guter Position wurde geblockt (51.), ein Kopfball von Manfred Fischer flog ungefährlich am langen Eck vorbei (57.). Während die Schmid-Elf die Vorentscheidung durch Schüsse von Damjan Kovacevic (61.) und Dominik Prokop (68.) verpasste, machte es die Austria noch einmal spannend. Wiesinger köpfelte ein, nachdem Tin Plavotic nach einem Corner per Kopf verlängert hatte.

Angefeuert von den violetten Fans drückten die Gäste auf den Ausgleich, konnten sich aber bei Sahin-Radlinger bedanken, dass es nicht 1:3 stand. Denn der Austria-Tormann hielt seine Elf mit seiner starken Fußabwehr gegen Havel, der aus sechs Metern scheiterte, im Spiel (80.). In der Schlussphase wollte die Helm-Truppe den Ausgleich, auch Sahin-Radlinger beteiligte sich in der Offensive. Die Hartberger brachten die Führung aber über die Zeit. Die Violetten reklamierten in der 95. Minute ein mögliches strafbares Handspiel eines Hartbergers im eigenen Strafraum.