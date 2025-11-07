Rapid schielt gegen WSG auf die erneute Tabellenführung

Am Sonntag steht in der Bundesliga das Duell zwischen der WSG Tirol und dem SK Rapid (14.30 Uhr, live bei Sky) auf dem Programm. Es ist ein Aufeinandertreffen, bei dem die WSG bislang kaum etwas zu Lachen hatte, und das Rapid (vorerst) zurück an die Tabellensitze bringen könnte.

Historisch gesehen hatte die WSG Tirol gegen Rapid kaum etwas zu lachen: In 17 bisherigen Bundesliga-Duellen gelang den Tirolern lediglich ein einziger Sieg - ein überraschendes 3:0 am 13. Dezember 2020 in Hütteldorf. Dazu kommen drei Unentschieden und 13 Niederlagen.

Kein anderes Team konnte gegen die WSG in der Bundesliga öfter gewinnen als Rapid. Besonders deutlich ist die Bilanz in Wattens: In acht Heimspielen gegen Rapid blieb die WSG sieglos (zwei Remis, sechs Niederlagen), gegen kein anderes Team wartet man zu Hause länger auf einen ersten Erfolg.

WSG Tirol auf Rekordjagd

Trotz dieser Bilanz zeigt die aktuelle Saison eine positive Entwicklung bei den Tirolern. Mit 13 Punkten aus den ersten 11 Spielen liegt die WSG auf einem Niveau, das sie in der Bundesliga zuvor nur 2020/21 erreicht hatte (damals 17 Punkte). Zudem blieb die Mannschaft zuletzt in zwei Spielen in Folge ohne Gegentor - ein Kunststück, das zuletzt im November/Dezember 2024 gelang. Drei Partien in Serie ohne Gegentor schaffte die WSG in ihrer Bundesliga-Historie allerdings noch nie.

Auch die Heimbilanz der Tiroler kann sich heuer sehen lassen: Drei Siege und zehn Punkte aus den ersten sechs Heimspielen bedeuten jeweils Vereinsrekord zu diesem Zeitpunkt einer Saison. Zum Vergleich: In der gesamten Vorsaison holte die WSG in 16 Heimspielen ebenso nur drei Siege (3S 7U 6N).

Grün-weiße Dominanz in der Fremde

Der SK Rapid präsentiert sich auswärts gewohnt stark. Die Hütteldorfer sammelten 13 Punkte aus den ersten sechs Auswärtsspielen – so viele wie seit Einführung der Ligareform nie mehr. Nur in den Saisonen 2003/04 (15 Punkte) und 1987/88 (14 Punkte, umgerechnet) waren sie noch erfolgreicher. Außerdem traf Rapid in jedem der ersten sechs Auswärtsspiele, was zuletzt in der Saison 2020/21 gelang.

Ein interessantes Detail zeigt sich im Umgang mit Rückständen: Die WSG Tirol holte in dieser Saison bereits vier Punkte nach Rückstand, mehr gelang nur Rapid selbst (6 Punkte). Allerdings lag Rapid in keinem der bisherigen acht Bundesliga-Auswärtsspiele bei der WSG je in Rückstand. Ein Zeichen der Dominanz, die die Grün-Weißen in diesen Duellen bislang ausstrahlten.

Alles in allem trifft eine heimstarke WSG Tirol mit wachsendem Selbstvertrauen auf einen auswärts gefährlichen SK Rapid, der seine beeindruckende Serie gegen die Tiroler fortsetzen will. Ob der WSG diesmal die Sensation gelingt und der erste Heimsieg gegen Rapid gelingt, bleibt eine der spannendsten Fragen dieses Spieltags.