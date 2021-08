Legendärer Rapid-Präsident Rudi Edlinger tot

Rapid: ''Unser langjähriger Funktionär und Ehrenpräsident Rudolf „Rudi“ Edlinger ist am 21. August nach schwerer Krankheit im 82. Lebensjahr verstorben.''

"Eine tieftraurige Nachricht hat den SK Rapid am heutigen Samstagmorgen erreicht. Unser langjähriger Funktionär und Ehrenpräsident Rudolf „Rudi“ Edlinger ist am 21. August nach schwerer Krankheit im 82. Lebensjahr verstorben. Auch wenn er nie ein Tor für Rapid erzielt oder eine grün-weiße Mannschaft als Trainer auf den Platz geschickt hat, ist Rudolf Edlinger eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der jüngeren Vereinsgeschichte des SK Rapid", schreibt der Verein auf seiner Homepage.

Sozialdemokraten trauern um Ex-Finanzminister

Auch die SPÖ und der Pensionistenverband trauern um den längjährigen Pensionistenverbands-Präsidenten und ehemaligen SPÖ-Finanzminister. "Mit seinem intensiven Engagement als Landespräsident des Wiener Pensionistenverbandes von 2003 bis 2019 in der insgesamt größten Seniorenorganisation des Landes, dem Pensionistenverband Österreichs, sind", wie der nunmehrige Präsident des PVÖ Wien, Harry Kopietz, erinnerte.