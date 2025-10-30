Alles zu oe24VIP
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg - SV Ried
© gepa

Dominanz gegen Ried

Salzburg vor Heimrekord gegen Ried – bleibt die Serie bestehen?

30.10.25, 14:27 | Aktualisiert: 30.10.25, 17:13
Teilen

Red Bull Salzburg ist seit über 20 Jahren zu Hause ungeschlagen gegen Ried – die Oberösterreicher wollen die Mega-Serie brechen.

Red Bull Salzburg ist seit 28 Bundesliga-Heimspielen gegen SV Oberbank Ried ungeschlagen – eine Serie, die bis ins Jahr 2002 zurückreicht. (im Sport24-Liveticker ab 14:30 Uhr)

Salzburgs Dominanz gegen Ried

In den letzten 12 BL-Duellen blieb Salzburg immer unbesiegt (9S 3U) und traf dabei 34-mal – fast drei Tore pro Spiel. Die letzte Niederlage gegen Ried datiert vom Februar 2016.

Ried mit Aufsteiger-Momentum

Die Innviertler sind mit 14 Punkten der punktbeste BL-Aufsteiger seit Austria Klagenfurt 2021. Drei Siege in den letzten vier Auswärtsspielen zeigen: Ried kann auch auswärts – mit mindestens zwei Toren pro Spiel.

Joker-Qualität bei Salzburg

Acht Jokertore hat Salzburg in der Hinrunde erzielt – Ligabestwert. Im Hinspiel rettete Yorbe Vertessen mit einem Treffer in der 96. Minute das Remis.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.


