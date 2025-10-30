WAC will Heimserie gegen WSG Tirol fortsetzen

Im Lavanttaler Derby empfängt der WAC die WSG Tirol. Die Wolfsberger sind mit 20 Punkten in starker Hinrunde, die WSG bleibt seit drei Spielen gegen den WAC ungeschlagen. Beide Teams haben die beste Chancenverwertung der Liga.

Am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) empfängt der RZ Pellets WAC die WSG Tirol. Die Wolfsberger sind in starker Form: 20 Punkte in der Hinrunde - so viele wie seit der Ligareform nur 2019/20.

WSG mit positiver Serie

Die Tiroler sind seit drei Spielen gegen den WAC ungeschlagen (ein Sieg, zwei Unentschieden). Nur in den ersten vier Duellen von 2019 bis 2021 war die Serie länger. Die WSG will diese Bilanz ausbauen.

WAC als Heimkraft

Der WAC traf in jedem der ersten neun Heimspiele gegen die WSG Tirol - insgesamt 20 Tore. Gegen kein anderes Team ist die Heimserie so stark. Markus Pink traf im Hinspiel bereits in der 2. Minute.

Beste Chancenverwertung

Beide Teams glänzen mit Effizienz: Der WAC verwertet 16,4 Prozent seiner Chancen, die WSG 16,8 Prozent - die beiden besten Werte der Liga. Ein Duell der präzisen Teams.