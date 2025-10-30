Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. WAC
Wolfsberger AC - WSG Tirol
© gepa

Heimkraft

WAC will Heimserie gegen WSG Tirol fortsetzen

30.10.25, 14:30 | Aktualisiert: 30.10.25, 17:09
Teilen

Im Lavanttaler Derby empfängt der WAC die WSG Tirol. Die Wolfsberger sind mit 20 Punkten in starker Hinrunde, die WSG bleibt seit drei Spielen gegen den WAC ungeschlagen. Beide Teams haben die beste Chancenverwertung der Liga.

Am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) empfängt der RZ Pellets WAC die WSG Tirol. Die Wolfsberger sind in starker Form: 20 Punkte in der Hinrunde - so viele wie seit der Ligareform nur 2019/20.

WSG mit positiver Serie

Die Tiroler sind seit drei Spielen gegen den WAC ungeschlagen (ein Sieg, zwei Unentschieden). Nur in den ersten vier Duellen von 2019 bis 2021 war die Serie länger. Die WSG will diese Bilanz ausbauen.

WAC als Heimkraft

Der WAC traf in jedem der ersten neun Heimspiele gegen die WSG Tirol - insgesamt 20 Tore. Gegen kein anderes Team ist die Heimserie so stark. Markus Pink traf im Hinspiel bereits in der 2. Minute.

Beste Chancenverwertung

Beide Teams glänzen mit Effizienz: Der WAC verwertet 16,4 Prozent seiner Chancen, die WSG 16,8 Prozent - die beiden besten Werte der Liga. Ein Duell der präzisen Teams.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden