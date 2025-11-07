Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Sturm will Krisenbewältigung gegen Lieblingsgegner Salzburg
© GEPA

Spitzenspiel

Sturm will Krisenbewältigung gegen Lieblingsgegner Salzburg

07.11.25, 15:00
Teilen

Der Schlager zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg (Sonntag 17 Uhr, live bei Sky) verspricht einmal mehr Spannung pur. Beide Teams blicken auf gegensätzliche Trends, aber auch auf eine brisante jüngere Vergangenheit zurück, die diesem Duell zusätzliche Würze verleiht.

In der Bundesliga konnte Sturm Graz zuletzt drei Spiele in Folge gegen Salzburg gewinnen – ein Kunststück, das den Steirern in der Ära Red Bull zuletzt in der Saison 2005/06 gelungen war. Mehr Siege am Stück gegen den Serienmeister feierte Sturm überhaupt nur zwischen Dezember 2000 und September 2001, als es gleich vier Erfolge hintereinander gab.

Besonders eindrucksvoll präsentierten sich die Grazer dabei in den Heimspielen: In der vergangenen Saison feierte Sturm gegen Salzburg zwei klare Siege ider Merkur Arena (5:0 und 4:2) – das gelang zuvor zuletzt in der Saison 2004/05. Drei Bundesliga-Heimsiege in Serie gegen die "Bullen" datieren gar bis Oktober 1998 zurück. Auffällig: In der gesamten letzten Saison kassierte Salzburg nur in zwei Ligaspielen mehr als drei Gegentore – beide Male gegen Sturm Graz.

+++Verfolge den Bundesliga-Kracher im OE24-Liveticker+++

Sturm Graz kämpft gegen Mini-Krise

Aktuell zeigt sich jedoch ein leicht anderes Bild: Der SK Sturm liegt nach einem durchwachsenen Saisonstart mit 21 Punkten aus 11 Spielen etwas hinter den Erwartungen. So wenige Zähler nach dieser Spielanzahl holten die Grazer zuletzt in der Saison 2019/20 (damals 17 Punkte), seither waren es stets mindestens 23.

Der FC Red Bull Salzburg wiederum hat rechtzeitig in die Spur gefunden und ist aktuell gar Tabellenführer (24 Punkte). Die Mannschaft ist in der Bundesliga seit fünf Spielen ungeschlagen (vier Siege, ein Remis) - länger als jedes andere Team derzeit - und sammelte dabei 13 Punkte, ebenfalls Ligabestwert.

Die zwei besten Offensiven treffen aufeinander

In dieser Phase traf Salzburg in jedem Spiel mindestens doppelt und erzielte insgesamt 13 Tore, während Sturm mit neun Treffern im gleichen Zeitraum die zweitbeste Offensive stellte. Defensiv allerdings offenbarten die Grazer zuletzt Schwächen: In den letzten drei Ligaspielen kassierte Sturm acht Gegentore – doppelt so viele wie in den ersten acht Runden zusammen.

Damit treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich derzeit in unterschiedlicher Form befinden, aber beide wissen, wie man große Spiele gewinnt. Ob Sturm den Salzburger Lauf stoppen und seine beeindruckende Serie gegen fortsetzen kann, wird sich im direkten Duell zeigen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden