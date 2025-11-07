Sturm will Krisenbewältigung gegen Lieblingsgegner Salzburg

Der Schlager zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg (Sonntag 17 Uhr, live bei Sky) verspricht einmal mehr Spannung pur. Beide Teams blicken auf gegensätzliche Trends, aber auch auf eine brisante jüngere Vergangenheit zurück, die diesem Duell zusätzliche Würze verleiht.

In der Bundesliga konnte Sturm Graz zuletzt drei Spiele in Folge gegen Salzburg gewinnen – ein Kunststück, das den Steirern in der Ära Red Bull zuletzt in der Saison 2005/06 gelungen war. Mehr Siege am Stück gegen den Serienmeister feierte Sturm überhaupt nur zwischen Dezember 2000 und September 2001, als es gleich vier Erfolge hintereinander gab.

Besonders eindrucksvoll präsentierten sich die Grazer dabei in den Heimspielen: In der vergangenen Saison feierte Sturm gegen Salzburg zwei klare Siege ider Merkur Arena (5:0 und 4:2) – das gelang zuvor zuletzt in der Saison 2004/05. Drei Bundesliga-Heimsiege in Serie gegen die "Bullen" datieren gar bis Oktober 1998 zurück. Auffällig: In der gesamten letzten Saison kassierte Salzburg nur in zwei Ligaspielen mehr als drei Gegentore – beide Male gegen Sturm Graz.

Sturm Graz kämpft gegen Mini-Krise

Aktuell zeigt sich jedoch ein leicht anderes Bild: Der SK Sturm liegt nach einem durchwachsenen Saisonstart mit 21 Punkten aus 11 Spielen etwas hinter den Erwartungen. So wenige Zähler nach dieser Spielanzahl holten die Grazer zuletzt in der Saison 2019/20 (damals 17 Punkte), seither waren es stets mindestens 23.

Der FC Red Bull Salzburg wiederum hat rechtzeitig in die Spur gefunden und ist aktuell gar Tabellenführer (24 Punkte). Die Mannschaft ist in der Bundesliga seit fünf Spielen ungeschlagen (vier Siege, ein Remis) - länger als jedes andere Team derzeit - und sammelte dabei 13 Punkte, ebenfalls Ligabestwert.

Die zwei besten Offensiven treffen aufeinander

In dieser Phase traf Salzburg in jedem Spiel mindestens doppelt und erzielte insgesamt 13 Tore, während Sturm mit neun Treffern im gleichen Zeitraum die zweitbeste Offensive stellte. Defensiv allerdings offenbarten die Grazer zuletzt Schwächen: In den letzten drei Ligaspielen kassierte Sturm acht Gegentore – doppelt so viele wie in den ersten acht Runden zusammen.

Damit treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich derzeit in unterschiedlicher Form befinden, aber beide wissen, wie man große Spiele gewinnt. Ob Sturm den Salzburger Lauf stoppen und seine beeindruckende Serie gegen fortsetzen kann, wird sich im direkten Duell zeigen.