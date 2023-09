Borussia Dortmund hat vorerst Platz eins in der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen.

Der deutsche Vizemeister gewann am Freitag trotz Unterzahl in der Schlussphase bei Hoffenheim etwas glücklich mit 3:1 und bleibt damit in dieser Saison ungeschlagen. Niclas Füllkrug brachte mit seinem Tordebüt für den BVB die Gäste in der 18. Minute in Führung, per Foulelfmeter glich Andrej Kramaric sieben Minuten später für die TSG, bei der Florian Grillitsch durchspielte, aus.

Dortmund nach Rot dezimiert

Kurz vor der Pause brachte Marco Reus die Borussen wieder in Führung. Ab der 71. Minute spielten die in der zweiten Hälfte schwachen Dortmunder nach einer Gelb-Roten Karte gegen Ramy Bensebaini mit einem Mann weniger. Julian Ryerson stellte den 3:1-Endstand her (95.).

Verfolger lauern am Samstag

In der Tabelle liegt der BVB mit 14 Punkten auf dem ersten Rang. Allerdings können gleich mehrere Verfolger am Samstag vorbeiziehen, darunter auch der FC Bayern (13), der im Spitzenspiel beim nur zwei Punkte hinter den Dortmundern liegenden DFB-Pokalsieger RB Leipzig antritt.