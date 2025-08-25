Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Max Eberl
© Getty

Heißes Gerücht

Bayern-Knall: Kommt jetzt doch DIESER Star?

25.08.25, 13:18
Teilen

Der Chelsea-Star könnte Bayern Probleme in der Offensive lösen.

Eigentlich hat Bayerns Sport-Boss Max Eberl Interesse an Chelsea-Star Nicolas Jackson schon in aller Öffentlichkeit dementiert, jetzt gibt es aber trotzdem neue Gerüchte um einen Wechsel des Senegalesen.

Jackson spielt beim Klub-Weltmeister keine Rolle mehr und wurde von Enzo Maresca zuletzt nicht einmal in den Kader berufen. Die Blues wollen den Offensivspieler unbedingt noch in diesem Sommer abgeben, allerdings drängt die Zeit.

Nicolas Jackson
© Getty

Leihgeschäft

Daher könnte ein Wechsel nach München nun plötzlich wieder interessant werden. Wie berichtet, will der FC Bayern keinen Spieler mehr fix verpflichten, sondern nur ausleihen. Möglich, dass man sich mit den Londonern in den letzten Tagen des Transferfensters doch noch auf eine Leihe einigt.

Jackson spielt seit 2023 für Chelsea und kam bislang bei 81 Einsätzen auf 30 Tore. Der 24-Jährige ist in der Offensive flexibel einsetzbar, spielt meist aber als Mittelstürmer.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden