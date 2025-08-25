Bayern-Knall: Kommt jetzt doch DIESER Star?

Der Chelsea-Star könnte Bayern Probleme in der Offensive lösen.

Eigentlich hat Bayerns Sport-Boss Max Eberl Interesse an Chelsea-Star Nicolas Jackson schon in aller Öffentlichkeit dementiert, jetzt gibt es aber trotzdem neue Gerüchte um einen Wechsel des Senegalesen.

Jackson spielt beim Klub-Weltmeister keine Rolle mehr und wurde von Enzo Maresca zuletzt nicht einmal in den Kader berufen. Die Blues wollen den Offensivspieler unbedingt noch in diesem Sommer abgeben, allerdings drängt die Zeit.

© Getty

Leihgeschäft

Daher könnte ein Wechsel nach München nun plötzlich wieder interessant werden. Wie berichtet, will der FC Bayern keinen Spieler mehr fix verpflichten, sondern nur ausleihen. Möglich, dass man sich mit den Londonern in den letzten Tagen des Transferfensters doch noch auf eine Leihe einigt.

Jackson spielt seit 2023 für Chelsea und kam bislang bei 81 Einsätzen auf 30 Tore. Der 24-Jährige ist in der Offensive flexibel einsetzbar, spielt meist aber als Mittelstürmer.