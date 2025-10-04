300 Millionen! Dieser Klub macht jetzt ernst bei Harry Kane

Al-Hilal lässt bei Harry Kane nicht locker und bietet dem Topstürmer aus der Bundesliga eine wahnsinnige Summe. 100 Millionen Euro pro Jahr – das ist der Betrag, den der saudi-arabische Topklub für den Bayern-Star aufruft.

Trotz seines erfolgreichen Wechsels zum FC Bayern München 2023 bleibt Al-Hilal hartnäckig. Der saudi-arabische Klub hatte bereits im vergangenen Jahr Interesse an Harry Kane gezeigt, als der Engländer nach seinem Abschied von Tottenham auf der Suche nach einer neuen Herausforderung war. Doch Kane entschied sich für die Bundesliga, wo er inzwischen zahlreiche Rekorde bricht. Doch das Wüsten-Team ist noch immer von ihm überzeugt und bietet eine unglaubliche Summe.

100 Millionen Euro pro Jahr

Die „Bild“ berichtet, dass Al-Hilal bereit ist, Kane einen Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von 100 Millionen Euro pro Jahr anzubieten – eine Summe, die den Top-Stürmer aus München wohl ins Grübeln bringen könnte. „Die Saudi-League will Kane – und war und ist bereit, eine unfassbare Summe zu zahlen“, erklärte „Bild“-Fußballchef Christian Falk.

Kane in Topform

Kane hat in München nicht nur das Oktoberfest gefeiert, sondern auch einen Rekord nach dem anderen aufgestellt. In diesem Jahrtausend hat er schneller als jeder andere Spieler in Europas Top-5-Ligen die Marke von 100 Pflichtspieltoren für einen Klub erreicht. Mittlerweile steht er bei 102 Toren in 105 Spielen und bleibt somit einer der wertvollsten Spieler der Bundesliga. Die beeindruckenden Leistungen haben auch das Interesse aus der Saudi-League erneut angeheizt.