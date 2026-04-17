Hoffenheim will Dortmund letzte Meister-Hoffnung rauben

Christian Ilzer und seine TSG Hoffenheim könnten am Samstag unfreiwillig zu bayrischen Partyplanern werden. Patzt Dortmund im Kraichgau, ist der Weg frei für die 35. Meisterschaft der Münchner Rekord-Elf.

Die TSG Hoffenheim empfängt am Samstag (15:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in der PreZero Arena den Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Für die Gäste aus dem Pott ist es die letzte Patrone: Bei zwölf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München zählt in der 30. Runde nur ein Sieg, um die theoretische Chance auf die Schale zu wahren.

Steirer-Power gegen den BVB-Frust

Christian Ilzer bezeichnet die restliche Saison trotz einer kleinen Durststrecke von nur zwei Siegen aus neun Spielen als Schatzkiste. Der Ex-Sturm-Trainer will gegen das Spitzenteam aus Dortmund Resilienz zeigen und unangenehm sein. Gewinnt Hoffenheim daheim, reicht den Bayern am Sonntag bereits ein Remis gegen Stuttgart, um die Korken knallen zu lassen.

Südschlager mit Titel-Garantie

Der FC Bayern gastiert am Sonntag (17:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) beim VfB Stuttgart und könnte dort den Deckel endgültig draufmachen. Während Coach Vincent Kompany Kurs auf seine erste deutsche Meisterschaft nimmt, jagt Harry Kane mit aktuell 31 Treffern den Fabelrekord von Robert Lewandowski. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß warnt derweil: Die Bayern spielen derzeit in einer eigenen Liga.

Tradition trifft auf modernes Design

Pünktlich zum möglichen Titelgewinn wurde die Meisterschale runderneuert und auf elf Kilogramm Gewicht sowie 56 cm Durchmesser vergrößert. Der neue Außenring bietet nun Platz für die Gravuren der nächsten 30 Jahre. Ob die Bayern als erste darauf verewigt werden, entscheidet sich auch durch die Schützenhilfe von Christian Ilzer im Samstags-Kracher.

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Sollten die Bayern tatsächlich am Wochenende triumphieren, wäre es zwar nicht die früheste Meisterschaft der Geschichte – dieser Rekord bleibt Peps 2014er-Team vorbehalten – aber eine Machtdemonstration unter Kompany.