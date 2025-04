Leverkusen schenkt Bayern fast die Meisterschaft

Die ohnehin schon geringen Chancen von Bayer Leverkusen auf den deutschen Fußball-Meistertitel sind am Ostersonntag weiter geschrumpft.

Der aktuelle Champion erreichte auswärts gegen St. Pauli nur ein 1:1 und liegt damit vier Runden vor Schluss acht Punkte hinter Bayern München.

Patrik Schick schoss Leverkusen in der 32. Minute in Führung, Carlo Boukhalfa gelang in der 78. Minute der Ausgleich für die Hamburger, bei denen David Nemeth durchspielte. Sollten die Bayern am kommenden Samstag daheim gegen Mainz gewinnen und Bayer gleichzeitig vor eigenem Publikum gegen Augsburg Punkte abgeben, wären die Münchner bereits Champion.