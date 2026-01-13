Sabitzer krönt 250. Bundesliga-Einsatz mit Tor bei BVB-Sieg

Marcel Sabitzer hat seinen 250. Bundesliga-Einsatz mit einem Tor gekrönt. Der ÖFB-Spieler traf beim 3:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Mainz gewann das Kellerduell gegen Heidenheim.

Marcel Sabitzer hat Dienstagabend seinen 250. Einsatz in der deutschen Bundesliga mit seinem 40. Liga-Tor gekrönt. Beim 3:0-Heimsieg von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen erzielte der ÖFB-Teamspieler den zweiten Treffer des BVB. Die Borussen festigten damit Rang zwei. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen wurde kurzfristig abgesagt, der Grund waren wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Dachs des Volksparkstadions.

Sabitzers gelungenes Jubiläum

Nico Schlotterbeck brachte Dortmund nach einem Eckball per Kopf in Führung (11.). Nach der Pause schlug Sabitzer zu: Der 31-jährige Mittelfeldspieler verwertete ein Zuspiel von Felix Nmecha präzise ins untere Bremer Toreck (76.). Den Sack zu machte schließlich Serhou Guirassy (83.). Bei den Bremern standen die ÖFB-Legionäre Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll in der Startelf, Maximilian Wöber fehlte wegen muskulärer Probleme.

© Getty

Mainz gewinnt wichtiges Kellerduell

Im Abstiegskampf fuhr Mainz einen wichtigen Sieg ein. Kapitän Silvan Widmer (30.) und Nadiem Amiri (49.) schossen den FSV, bei dem Nikolas Veratschnig nach 34 Minuten verletzt vom Platz musste, zu drei Punkten. Mainz rückte mit nun zwölf Zählern auf Rang 16 vor und liegt vor dem punktgleichen St. Pauli und dem neuen Schlusslicht Heidenheim.

Stuttgart dreht Spiel gegen Frankfurt

Dritter ist vorerst der VfB Stuttgart nach einem 3:2-Erfolg daheim gegen Frankfurt. In Stuttgart brachte der Ex-Salzburger Rasmus Kristensen Frankfurt früh in Führung. Ermedin Demirovic (27.) und Deniz Undav (35.) drehten noch vor der Pause das Match. Im zweiten Abschnitt glich Ayoube Amaimouni-Echghouyab für die Gäste aus (80.), doch der Däne Nikolas Nartey ließ mit seinem ersten Bundesligatreffer am Ende die Gastgeber jubeln (87.).