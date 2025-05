Steirer-Duo Schicker & Ilzer plant Bundesliga-Neustart

Bayern München reagierte mit einem 4:0-Sieg in Hoffenheim auf die Ibiza-Kritik, während Christian Ilzer trotz schwacher Saison als Trainer bestätigt wurde.

Die Münchner zeigten nach der medialen Aufregung um ihren Ibiza-Trip eine klare Antwort auf dem Platz. Thomas Müller betonte: "Man kann mit zwei Tagen Ibiza und berechtigter Party trotzdem 4:0 gewinnen." Der 35-Jährige kritisierte die deutsche Debattenkultur: "Mit dem Finger auf andere zeigen - da sind wir in Deutschland ja vorn dabei." Ehrenpräsident Uli Hoeneß polterte gegen die Medien: "Es geht um jeden Furz links und rechts."

Hoffenheim setzt auf Ilzer

Während die Bayern feierten, sicherte sich Christian Ilzer seinen Job bei der TSG. Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker (beide Steirer) kündigte an: "Wir werden definitiv mit Christian in die neue Saison gehen." Ilzer selbst nannte die abgelaufene Spielzeit "brutal lehrreich" und kündigte Veränderungen an. Am Montag wollen sich das Duo - wie einst bei Sturm Graz - zur Strategieplanung zusammensetzen.

Kimmich verteidigt Ibiza-Trip

Joshua Kimmich zeigte Verständnislosigkeit für die Kritik: "Wir sind erwachsene Menschen. Zwei Tage Ibiza sind nicht unprofessioneller als drei Tage München mit Alkohol." Die Bayern beendeten die Saison mit 71 Punkten und 10 Punkten Vorsprung auf Leverkusen.