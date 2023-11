Dieser Superstar will den FC Bayern verlassen

Ein absoluter Leistungsspieler denkt offenbar laut über einen Abschied nach.

Beim FC Bayern brennt wieder einmal der Hut. Nach dem blamablen Aus im Pokal gegen Saabrücken ist der deutsche Serienmeister sportlich unter Zugzwang, nun sorgen zudem auch noch Transfer-Gerüchte für Wirbel.

Wie die spanische Sportzeitung „AS“ berichtet, will Real Alphonso Davies unbedingt nach Madrid lotsen. Die Königlichen sollen in den letzten Wochen schon mehrere Verhandlungsgespräche mit Davies-Berater Nedal Huoseh geführt haben. Huoseh sprach bereits im Sommer über einen möglichen Wechsel des Kanadiers: „Real ist ein großer Klub, ich bin ein großer Fan. Real ist ein großer Name. Wenn man Gerüchte um seinen Schützling hört, macht das schon stolz.“

© Getty ×

Fakt ist, dass der 23-jährige Linksverteidiger bei den Bayern noch einen Vertrag bis Sommer 2025 hat. In München verdient Davies etwa 7 Millionen Euro im Jahr und damit deutlich weniger als andere Spieler seiner Klasse. Real ist deshalb davon überzeugt, den Kanadier von einem Wechsel überzeugen zu können. Die Königlichen sind bereit, bis zu 50 Millionen für den Verteidiger zu zahlen.