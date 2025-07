FC Bayern zittert jetzt vor Kahn-Comeback

Seit dem unrühmlichen Ende von Oliver Kahn beim FC Bayern ist es still um die Tormann-Legende geworden. Jetzt feiert der "Titan" sein Comeback und lässt die Münchner damit zittern.

Oliver Kahn war schon in seiner Zeit als Aktiver dafür bekannt, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Auch in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender der Bayern machte der ehemalige Weltklasse-Goalie seinem Ruf alle Ehre. Am 27. Mai 2023 wurde die Bayern-Legende aber entlassen.

Es war keine einvernehmliche Trennung, rund um das Aus folgte eine öffentliche Schlammschlacht. Ihm wird bis heute vorgeworfen, den Verein mit Mega-Verträgen für einige Stars geschadet zu haben, und dies sei ein Grund, warum man nun auch Probleme habe, die Königstransfers an Land zu ziehen. Vor allem Ehrenpräsident Uli Hoeneß und der mittlerweile 56-Jährige bewarfen sich in den Wochen vor dem Rauswurf stets mit Vorwürfen.

Doch seitdem hat sich der "Titan" etwas zurückgezogen und wurde still. Bis jetzt. Denn wie die "Bild" berichtet, soll Kahn eine eigene TV-Sendung bekommen. Er habe einen Vertrag beim Pay-TV-Sender Sky unterschrieben und soll in insgesamt 15 Sendungen des Erfolgsformates "Triple – Hagedorn Fußball Talk" in den Spielwochen der Champions League zu sehen und vor allem zu hören sein. Mit Moderator Riccardo Basile soll er dann über aktuelle Themen reden.

Premieren-Termin steht fest

Sein Debüt gibt er bereits am 2. Oktober und meint in dem Bericht: "Fußball ist Leidenschaft, Fußball ist Emotion, aber auch ein milliardenschweres Business. Mir ist es wichtig, die zentralen Themen und aktuellen Entwicklungen zu analysieren und einzuordnen."

An der Säbener Straße ist man schon nervös. Denn es kommt im Rahmen des Fußball-Talks öfter vor, dass der deutsche Rekordmeister besonders kritisch beäugt wird. Lothar Matthäus und Didi Hamann sorgten im Rahmen der Sendung schon öfters für jede Menge Zündstoff. Mit Oliver Kahn könnte nun der nächste Knaller bald folgen.