FC Bayern
© Getty

Noch heute

Grünes Licht: Offensiv-Star verlässt den FC Bayern

14.08.25, 10:55
Teilen

Der Bayern-Star macht noch heute Donnerstag den Abflug.

Nach einem tagelangen Transfer-Hickhack ist es nun fix: Kingsley Coman verlässt den FC Bayern und wechselt zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien. Wie die BILD berichtet, soll der Franzose noch heute nach Hongkong fliegen, um sich dort seinem neuen Team anzuschließen.

Was machen die Bayern?

Die Ablösesumme beläuft sich auf rund 30 Millionen Euro, beim Ronaldo-Club soll der 29-Jährige einen lukrativen Dreijahresvertrag unterschreiben. Für die Bayern absolvierte Coman in zehn Jahren insgesamt 339 Speile – unvergessen sein Goldtor im Champions-League-Finale 2020 gegen Paris.

Kingsley Coman
© Getty

Offen bleibt, ob die Bayern jetzt noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Der Woltemade-Wechsel scheint seit Mittwoch endgültig gescheitert zu sein, Gerüchte gab es zuletzt aber auch ein Interesse der Münchener an Christopher Nkunku und Nicolas Jackson vom FC Chelsea.

