Grünes Licht: Offensiv-Star verlässt den FC Bayern

Der Bayern-Star macht noch heute Donnerstag den Abflug.
Nach einem tagelangen Transfer-Hickhack ist es nun fix: Kingsley Coman verlässt den FC Bayern und wechselt zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien. Wie die BILD berichtet, soll der Franzose noch heute nach Hongkong fliegen, um sich dort seinem neuen Team anzuschließen.
- Xabi Alonso: DAS ist sein Geheimplan mit David Alaba
- Entscheidung um Marc-André ter Stegen (33) gefallen
Was machen die Bayern?
Die Ablösesumme beläuft sich auf rund 30 Millionen Euro, beim Ronaldo-Club soll der 29-Jährige einen lukrativen Dreijahresvertrag unterschreiben. Für die Bayern absolvierte Coman in zehn Jahren insgesamt 339 Speile – unvergessen sein Goldtor im Champions-League-Finale 2020 gegen Paris.
Offen bleibt, ob die Bayern jetzt noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Der Woltemade-Wechsel scheint seit Mittwoch endgültig gescheitert zu sein, Gerüchte gab es zuletzt aber auch ein Interesse der Münchener an Christopher Nkunku und Nicolas Jackson vom FC Chelsea.