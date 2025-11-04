Laimer-Hammer bei den Bayern

Konrad Laimer hat sich beim FC Bayern München schon längst unverzichtbar gemacht, das weckt auch Interesse bei vielen Top-Klubs.

Im ÖFB-Mittelfeld ist Konrad Laimer mit seiner Übersicht schon lange ein Fixstarter. Seit dieser Saison hat sich der 28-Jährige zum absoluten Stammspieler gemacht. Während er im Vorjahr noch viel Kritik von manchen Experten erntete, sind sich nun alle einig: Laimer ist ein Teil des Rekordauftakts des deutschen Rekordmeisters.

Durch seine Leistungen sind andere internationale Top-Klubs schon lange auf ihn aufmerksam geworden. Allerdings läuft sein Vertrag im Süden Deutschlands noch bis Sommer 2027. Wenn es kein weiteres Fiasko wie mit David Alaba, Robert Lewandowski oder im vergangenen Sommer mit Leroy Sané geben soll, müssen ihn die Bayern spätestens nach der WM verkaufen, um noch Geld mit ihm zu machen.

Bayern-Bosse planen anders

Doch daran dürfte an der Säbener Straße niemand denken. Ganz im Gegenteil, denn wie die Bild berichtet, verhandelt das Management von Laimer mit den Sport-Bossen des Vereins über eine vorzeitige Vertragsverlängerung.

© Getty

Demnach soll Sportdirektor Christoph Freund der Laimer-Seite bereits ein konkretes Angebot vorgelegt haben und will lieber heute als morgen Nägel mit Köpfen machen. Eine Einigung soll nur noch Formsache sein. Man will den Leistungsträger langfristig binden. Damit würde der geborene Salzburger auch weiterhin in der Nähe seiner Heimat bleiben.