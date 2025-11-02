Alles zu oe24VIP
Hammer-Gerücht

Königliches Interesse! Real Madrid jagt Salzburg-Supertalent

02.11.25, 11:23
In einer sportlich herausfordernden Saison des FC Red Bull Salzburg zählt Kerim Alajbegović zu den wenigen Lichtblicken. 

Der erst seit Wochen 18-jährige Bosnier, der im Sommer für rund zwei Millionen Euro von Bayer 04 Leverkusen zu den Bullen wechselte und dort einen Vertrag bis Juni 2029 unterschrieb, hat sich mit starken Leistungen in der österreichischen Bundesliga rasch einen Namen gemacht. Mit seiner Dynamik, Kreativität, Spielintelligenz und präzisen Schusstechnik überzeugt der beidfüßige Mittelfeldspieler auf ganzer Linie. Bereits sieben Scorerpunkte stehen für den Rohdiamanten zu Buche.

Königlichen auf Bullen-Jagd

Diese Leistung bleibt auch international nicht unbemerkt. Nachdem zuletzt englische Medien berichteten, dass sowohl der FC Chelsea als auch Manchester United ein Auge auf das Ausnahmetalent geworfen haben, wird nun auch aus Spanien über ein wachsendes Interesse berichtet. Denn laut renommierten Fachportal DefensaCentral steht Alajbegović auf einer internen Scouting-Liste von Real Madrid. – gemeinsam mit Frankreichs Innenverteidiger-Talent Tyleel Tati.

In Madrid schwärmt man von seiner Spielübersicht, seiner technischen Reife und seinem selbstbewussten Auftreten – Qualitäten, die bei den „Königlichen“ hoch im Kurs stehen.  Dabei hat der vierfache bosnische Nationalspieler erst kürzlich seinen Vertrag in Salzburg bis 2029 verlängert. Ein Verbleib bis dahin gilt jedoch als unrealistisch. Laut den Salzburger Nachrichten besitzt Ex-Klub Bayer Leverkusen eine Rückkaufoption im Bereich von acht bis zehn Millionen Euro – ein Preis, der angesichts seiner Entwicklung bald wie ein Schnäppchen wirken könnte.

