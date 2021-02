Thomas Müller ist trotz seines positiven Corona-Tests mit dem Flugzeug zurück in seine Heimat München geflogen.

Bayern-Star Thomas Müller ist wieder in München. Nach seinem positiven Corona-Test während der Fußball-Club-Weltmeisterschaft wurde Müller aus Katar zurück nach Deutschland geflogen, wie der deutsche Rekordmeister am Samstag bestätigte. Der Teamkollege von David Alaba befindet sich nun daheim in Quarantäne. Auf Fotos der "Bild"-Zeitung war zu sehen, wie Müller am späten Freitagabend auf dem Münchner Flughafen einen Ambulanz-Flieger in einem weißen Schutzanzug verlässt.

Quarantäne "dahoam"

Müller hatte sich nach seinem positiven Testergebnis am Mittwoch in Doha umgehend von der Mannschaft isolieren müssen. Er fehlte beim 1:0-Finalsieg gegen den mexikanischen Verein Tigres. Anschließend konnte er nicht mit dem Teamflieger nach Deutschland zurückkehren. Dem ehemaligen DFB-Teamspieler soll es so weit gut gehen.