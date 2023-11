Nach Bayern-Aus: Neuer Job für Oliver Kahn

Seit seinem Aus als Vorstandschef des FC Bayern wurde es relativ ruhig um Oliver Kahn. Nun geht der 54-Jährige eine neue Herausforderung an – fernab des Fußballs.

Kahn bietet zukünftig seine Dienste als Online-Coach an. Auf der Plattform „Meet your Master“ von Schauspieler Heiner Lauterbach geben Promis in vorab aufgezeichneten Videos Tipps für verschiedene Bereiche des Lebens. Daran beteiligt haben sich vor Kahn etwa schon Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, Til Schweiger oder auch Sebastian Fitzek. Ein Kurs kostet dabei 99 Euro.

Willpower, motivation and persuasiveness are the core components of my upcoming contribution to

Meet Your Master, a platform hosted by Viktoria and Heiner Lauterbach. Stay tuned for some previews of this project which will be released by the end of 2023.



????… pic.twitter.com/7W3d3Zgxdy