Nach Bournemouth-Aus: Iraola zu deutschem Topklub?

Andoni Iraola gab bei Bournemouth nach drei erfolgreichen Jahren sein Ende im Sommer bekannt. Während ihm ein Deutscher bei den Cherries folgen könnte, zieht es den Spanier womöglich in die Bundesliga.

Marco Rose wird als Nachfolger in der Küstenstadt gehandelt, auch er steht für energetischen Pressing-Fußball.

Genauso wie Bayer Leverkusen, die aktuell mit Kasper Hjulmand nicht vollends zufrieden sind. Dabei schaut die Werkself wohl intensiv in die Premier League. Neben Fabian Hürzeler, der Ablöse kosten würde, ist nun auch Iraola ganz oben auf der Liste.

Der Vertrag des 43-Jährigen läuft im Sommer aus, er wäre also ablösefrei zu haben. Doch die Konkurrenz ist groß, Iraola machte sich in England einen Namen und selbst englische Großklubs wurden bereits in Verbindung gebracht.