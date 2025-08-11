Alles zu oe24VIP
Nach MLS-Wechsel: Thomas Müller startet neues Business
Herzensprojekt

Nach MLS-Wechsel: Thomas Müller startet neues Business

11.08.25, 17:37
Im Leben von Thomas Müller hat sich seit seinem Bayern-Abgang vieles getan. Nach seinem neuen Look startet der neue Vancouver-Star ein neues Unternehmen abseits des Fußballs. 

Dass Thomas Müller seine Pferde liebt, ist schon länger bekannt. Schon 2020 stieg er mit seinem Gestüt in das Zuchtgeschäft ein. Jetzt folgt der nächste Schritt vom Weltmeister von 2014.

Müller gründete gemeinsam mit dem Gummi- und Kunststofftechnik-Produzenten Möllering das Unternehmen MxZWEI. Sie bringen unter der Marke MTEX Latexbandagen für Pferdegebisse auf den Markt. Dieses Produkt soll für mehr Komfort im Maul und weniger Druckstellen sorgen. Das Wohlbefinden des Pferdes steigt.

Wohlbefinden der Pferde wichtig

Der Hersteller stellt klare Ansprüche in ihrem Instagram-Post: "Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, das Wohlbefinden von Pferden im Profi- und Breitensport zu steigern." In einer Pressemitteilung erklärt der 35-Jährige: "Mir war wichtig, ein Produkt zu entwickeln, das dem Pferd wirklich nützt – mit Fokus auf Komfort, Sicherheit und Qualität."

Das erste Produkt ist aus Naturlatex und kommt in der Geschmacksrichtung Apfel. Weitere Sorten sollen bald folgen.

