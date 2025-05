Nagelsmann-Vertrauter übernimmt Bundesliga-Klub

Der deutsche Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Sandro Wagner am Dienstag als neuen Cheftrainer bestellt.

Der derzeitige Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird Nachfolger des Dänen Jess Thorup und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Die Schwaben hatten sich nach einer mehrtägigen Saisonanalyse von Thorup und Sportdirektor Marinko Jurendic getrennt.

Noch ein gemeinsames Turnier

Der 37-jährige Wagner hatte Ende April angekündigt, den Deutschen Fußball-Bund nach dem Final Four der Nations League vom 4. bis zum 8. Juni zu verlassen. Seinem früheren Verein, der nun vom Steirer Christian Ilzer betreuten TSG 1899 Hoffenheim, sagte Wagner vor einiger Zeit ab. "Ich kann Sandros Wunsch, Cheftrainer zu werden, persönlich gut nachvollziehen und respektiere seine Entscheidung", sagte Nagelsmann.

Wie in der Spielzeit 2023/24, als fünf Niederlagen im Endspurt einen internationalen Startplatz kosteten, brach der FC Augsburg auch in der vergangenen Saison ein. Nach vier Niederlagen am Stück beendete die Mannschaft die Saison als Tabellenzwölfter. Wagner soll die Mannschaft nun deutlich attraktiver auftreten lassen, als es unter Thorup der Fall war.