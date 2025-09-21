Paukenschlag: Bayern droht, Innenverteidiger zu verlieren

Im Sommer 2026 läuft Dayot Upamecanos Vertrag beim FC Bayern München aus. Laut einem spanischen Medienbericht will er derzeit nicht mit den Münchnern verlängern.

Der Bayern-Innenverteidiger Dayot Upamecano (26) will scheinbar zu Real Madrid wechseln, so ein Bericht der spanischen "Marca". Laut ihnen hat der Franzose seinem Berater das schon mitgeteilt. Dieser arbeitet schon an einem möglichen Transfer zu den Königlichen.

Wie schon ÖFB-Star David Alaba im Jahr 2021 könnte auch Upamecano ein Schnäppchen für Real Madrid werden. Bei den "Los Blancos" ist der 26-Jährige ein möglicher Kandidat für die Innenverteidigung.

Nicht der einzige Kandidat

Neben Upamecano hat Real ebenfalls Interesse an einem weiteren Liverpool-Spieler. Ibrahima Konaté (26) steht auf der Einkaufsliste der Königlichen. Sein Vertrag läuft wie beim Bayern-Star bis zum kommenden Sommer.

Der FC Bayern will mit Upamecano verlängern, doch bisher kommen die Gespräche überhaupt nicht voran.