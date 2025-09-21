Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
upamecano kim
© Getty Images

Riesiger Verlust

Paukenschlag: Bayern droht, Innenverteidiger zu verlieren

21.09.25, 09:25
Teilen

Im Sommer 2026 läuft Dayot Upamecanos Vertrag beim FC Bayern München aus. Laut einem spanischen Medienbericht will er derzeit nicht mit den Münchnern verlängern. 

Der Bayern-Innenverteidiger Dayot Upamecano (26) will scheinbar zu Real Madrid wechseln, so ein Bericht der spanischen "Marca". Laut ihnen hat der Franzose seinem Berater das schon mitgeteilt. Dieser arbeitet schon an einem möglichen Transfer zu den Königlichen.

Wie schon ÖFB-Star David Alaba im Jahr 2021 könnte auch Upamecano ein Schnäppchen für Real Madrid werden. Bei den "Los Blancos" ist der 26-Jährige ein möglicher Kandidat für die Innenverteidigung.

Nicht der einzige Kandidat

Neben Upamecano hat Real ebenfalls Interesse an einem weiteren Liverpool-Spieler. Ibrahima Konaté (26) steht auf der Einkaufsliste der Königlichen. Sein Vertrag läuft wie beim Bayern-Star bis zum kommenden Sommer.

Der FC Bayern will mit Upamecano verlängern, doch bisher kommen die Gespräche überhaupt nicht voran.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden