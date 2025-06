Wichtiger Millionen-Regen für den FC Bayern

Der FC Bayern dürfte in wenigen Tagen mehrere Millionen erhalten, die für die Verpflichtung neuer Stars enorm wichtig wäre.

Thomas Müller ist weg, Leroy Sané hat sich gegen einen Verbleib in München entschieden und auch Eric Dier verlässt den FC Bayern ablösefrei in Richtung Monaco. Die Münchner brauchen dringend Transfererlöse, um die offenen Stellen im Kader adäquat füllen zu können.

Potentielle Abgänge, die eine hohe Ablösesumme mit sich bringen würden, stehen nur bedingt im Raum. Einzig Kingsley Coman (Marktwert 30 Millionen Euro) und Min-jae Kim (Marktwert 40 Millionen Euro) dürften Geld in die Kasse spülen. Vor allem mit Blick auf das Financial Fair Play der UEFA eine brisante Situation, möchte man doch auch in der Champions League wieder nach dem Titel greifen.

Warten auf Transfers

Verpflichten konnte man bislang nur Jonathan Tah, der ablösefrei von Leverkusen kommt. Doch jetzt deutet sich ein Millionen-Regen an. Denn Tottenham Hotspur dürfte Mathy Tel doch verpflichten wollen. Der 20-jährige Franzose spielt in den Plänen von Coach Vincent Kompany keine Rolle und war bereits an die Spurs verliehen.

Allerdings will der Europa-League-Sieger nicht die vereinbarte Klausel in Höhe von 45 Millionen Euro zahlen. Stattdessen dürften sich die Verantwortlichen der beiden Vereine auf eine Ablöse im Wert von 35 Millionen Euro geeinigt haben. Bereits die Leihgebühr betrug 10 Millionen Euro.

© Getty ×

Suche nach neuem Star

Jetzt haben die Sport-Bosse Max Eberl und Christoph Freund wieder mehr Spielraum. "In der Offensive haben wir jetzt von der Anzahl zwei weniger. Das ist Fakt. Von daher ist es klar unser Ziel, uns da noch zu verstärken und Qualität dazu zu holen", meinte Freund vor dem Auftakt der Klub-WM in Orlando.

Mögliche Kandidaten sollen Nico Williams von Athletic Bilbao, Rafael Leao vom AC Milan und Bradley Barcola von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain sein. Wer der genaue Wunschspieler der Verantwortlichen ist, wird intern noch diskutiert. In den nächsten Wochen könnte allerdings Bewegung ins Münchner Transfer-Karussell kommen.