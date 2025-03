Wirtz-Schock! Leverkusen zittert vor Horror-Diagnose

Schock-Woche für Meister Leverkusen! Zunächst das 0:3-Debakel gegen Bayern München in der Königsklasse, dann die 0:2-Pleite gegen Werder Bremen in der Liga – und als wäre das noch nicht genug, droht nun auch Superstar Florian Wirtz ein längerfristiger Ausfall.

„Wir müssen diesen Tag schnell vergessen. Es war ein Scheiß-Tag“, sagte Trainer Xabi Alonso und wollte den Schock über die Hiobsbotschaft von Zauberfuß Florian Wirtz und die misslungene 0:2-Generalprobe gegen Werder Bremen für das entscheidende Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Bayern München am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen.

Wirtz droht Saison-Aus

Doch was ist passiert? Eigentlich hatte Alonso geplant, seinen Superstar für den Königskracher am Dienstag zu schonen. Nach dem 0:1-Rückstand brachte er den DFB-Profi jedoch nach der Pause. Nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff dann der Schock: Bremens Mitchel Weiser steigt dem 21-Jährigen in einem Zweikampf böse auf den Knöchel. Wirtz bleibt liegen, schüttelt immer wieder den Kopf – und muss schließlich vom Platz. Doch es kam noch schlimmer. Auf Krücken verließ der 140-Millionen-Euro-Offensivzauberer noch vor Abpfiff das Stadion, um sich im Kölner Krankenhaus einer MRT-Untersuchung zu unterziehen. Eine offizielle Diagnose steht noch aus – doch sogar von Saison-Aus soll die Rede sein.

Bitter: Sollte es tatsächlich zu einem längeren Ausfall kommen, würde Wirtz nicht nur das Champions-League-Rückspiel gegen Bayern, verpassen, sondern auch das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bielefeld (1. April) sowie ein mögliches Endspiel.

Alonso-Standpauke

Immerhin: Auch der Tabellenführer aus München musste im Heimspiel gegen Bochum eine 2:3-Blamage hinnehmen. Und Bremens Übeltäter Weiser? Er entschuldigte sich nach einer Standpauke von Alonso: „Er ist mein Homie. Ich mag Flo. Es tut mir natürlich leid, und ich hoffe, dass er nicht ausfällt“, sagte der Ex-Bayern-Spieler.“