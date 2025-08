Alarm in Liverpool: Stadion vor Jota-Gedenkspiel evakuiert

Wenige Minuten bevor der FC Liverpool zwei Testspiele in Gedenken an den verstorbenen Diogo Jota absoliveren soll musste das Stadion vollständig evakuiert werden.

Am Montag sollten an der Anfield Road in Liverpool zwei Testspiele steigen. Zusätzlich wäre der Doppel-Event gegen Athletic Bilbao als Gedenkveranstaltung für den vor wenigen Wochen tragisch verunglückten Diogo Jota gedacht.

40 Minuten vor Anpfiff schrillten allerdings die Sirenen durch das Stadion und das Sicherheitspersonal musste das ganze Stadion evakuieren.

Wenig später wurde die Sache allerdings aufgelöst. Laut Vereinsangaben handelte es sich um einen Fehlalarm und die Fans durften zurück auf ihr Plätze.